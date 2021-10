Gezondheidspas voor uitgaansleven op Sint-Maarten

4 Gedeeld

Foto – St. Maarten Tourist Bureau

PHILIPSBURG – Sint-Maarten gaat een gezondheidspas voor het uitgaansleven invoeren. Het eiland wil de coronabesmettingen drastisch inperken.

Vanaf 22 oktober hebben alleen mensen met zo’n pas toegang tot een bar, nachtclub of discotheek. Houders van de gezondheidspas kunnen aantonen dat zij volledig zijn gevaccineerd tegen het coronavirus of negatief hebben getest.

De maatregel is tot stand gekomen in samenwerking met de eigenaren van uitgaansgelegenheden. In ruil hiervoor mogen de uitgaansgelegenheden vanaf komend weekend twee uur langer open en hoeven dan pas om 01.00 uur ’s nachts dicht.

