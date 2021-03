Gilmar ‘Pik’ Pisas ziekt thuis verder uit

15 Gedeeld

WILLEMSTAD – Gilmar ‘Pik’ Pisas is weer thuis. De beoogd premier lag drie nachten in het ziekenhuis na een val in eigen huis.

Hij liep daarbij verwondingen op aan zijn hoofd. Een van zijn ogen zit nog dicht, maar volgens de artsen is dat een kwestie van tijd. En die tijd neemt Pisas. De informatiepoging tussen PNP en MFK gaan gewoon door. Morgen brengen de informateurs tussentijdsverslag aan de Gouverneur.

