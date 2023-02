Gisele Sint Jaco onderbreekt college voor Koning met slavernijprotest

ORANJESTAD – Op Aruba heeft Gisele Sint Jaco, een masterstudent rechten een college onderbroken waarbij prinses Amalia, koning Willem-Alexander en koningin Máxima aanwezig waren. Ze vroeg aandacht voor het slavernijverleden.

Op beelden is te zien dat Sint Jaco, die op Aruba ook actief is voor de partij Pueblo Prome, een vlag omhooghoudt terwijl ze het gospellied Oh freedom zingt, dat over slavernij gaat. Kort na haar actie werd ze de zaal uitgeleid en ging het college weer verder.

Burgerrechten

De bekende Amerikaanse Gospel, Oh Freedom, is ontstaan kort na de afschaffing van de slavernij in Amerika, een Afro-Amerikaans vrijheidslied van na de burgeroorlog. Het lied wordt vaak geassocieerd met de Amerikaanse burgerrechtenbeweging.

De tekst gaat over de tot slaaf gemaakte mens die liever dood is dan behandeld te worden als eigendom van iemand. Het lied verwijst niet alleen naar de vrijheid in de wereld na de dood, maar het viert ook de nieuwe vrijheid in het hier en nu.

Gisele Sint Jago hoorde deze gospel voor het eerst op Sint Maarten, waar jaarlijks herdenkingen en opvoeringen zijn ter herinnering aan de tot slaaf gemaakte mensen die naar de Franse kant van het eiland ontsnapten, omdat daar – in tegenstelling tot de Nederlandse kant – de slavernij al was afgeschaft.

Gisele Sint Jago is een masterstudente aan de Universiteit van Aruba, Een 54-jarige vrouw die op Curaçao is geboren als kind van een Bonairiaanse vader en een moeder uit Sint Maarten. Ze is op haar achtste met familie naar Nederland vertrokken, waar ze 29 jaar gewoond heeft.

Daarna ging ze op Aruba het onderwijs in als scheikunde- en natuurkunde docent maar is nu al tien jaar politiek actief voor verschillende partijen. Ze mag daarom geen les meer geven.

Speciaal college

Ze kreeg half december een brief van haar faculteit op de universiteit van Aruba dat er eind januari een speciaal college gegeven zou gaan worden waarvoor je je op kon geven. Er werd toen niet gezegd dat de koning, koningin en prinses Amalia de reden waren voor dat college en zeker niet dat ze er bij zouden zijn.

Dat werd pas in de tweede week van januari bekend gemaakt toen Sint Jago inmiddels geselecteerd was en onderdeel werd van de groep masterstudenten die erbij mocht zijn. “En toen begon het te kriebelen”, zegt ze. Ze was eerder boos geworden dat de koning het slavernijexcuus niet had uitgesproken voor de Caribvische eilanden en Suriname, terwijl hij dat wel voor Indonesië had gedaan.

Geen Koninklijk excuus, maar wel een Koninklijk bezoek, ging er door haar hoofden ze besloot een daad te stellen.

In haar jeugd op school in Nederland had ze een hekel aan haar voorouders, “want wie zijn er nou zo stom om zich zo lang tot slaaf te laten maken?” En dat was ook de reactie die zij kreeg van haar witte klasgenootjes, die juist trots waren op hun voorouders uit de Gouden Eeuw.

Schaamte

Veel mensen op Aruba prijzen haar moed. “Individueel demonstreren op de eilanden zie je niet vaak”, zegt NOS-correspondent Dick Drayer. “Het is ook in mijn ogen bijzonder dat je dat durft. Eén demonstrant zegt in de context van Nederland wellicht niets, je haalt je schouders er over op, maar in de Caribische context met een slavernijverleden moet je daar denk ik anders naar kijken. En dan ook nog in aanwezigheid van de koning.”

Drayer hoort tegelijkertijd ook veel afkeuring. “Je ziet dat ook op dat filmpje dat op onze site staat, dat mensen wegkijken. Ik denk uit schaamte.

Opvallend is dat Gisele een aantal ondersteunende appjes kreeg van Curaçaose politici, maar geen enkel appje vanuit de politiek van Aruba.

Staatsecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties zat toevallig naast Sint Jago. “Ik ken de staatssecretaris als iemand die enorm openstaat voor de dialoog, zeker in de discussie over het slavernijverleden, dus het zou mij niets verbazen als dit een vervolg krijg.