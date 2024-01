Giselle McWilliam bekritiseert Openbaar Ministerie 

WILLEMSTAD – Giselle McWilliam van de oppositiepartij MAN uit kritiek op het Openbaar Ministerie (OM) en de huidige regering. Ze beweert dat het OM onbetrouwbaarder wordt door het niet behandelen van belangrijke kwesties zoals de overname van de raffinaderij Caribbean Petroleum Refinery (CPR), de kwijtschelding van belastingen, en de problematiek rondom Ennia.

McWilliam reageert hiermee op de nieuwjaarsspeech van premier Gilmar Pisas (MFK). Ze uit haar bezorgdheid over het uitblijven van antwoorden van de minister van Financiën op Statenvragen over de kwijtschelding van belastingschulden en de afwezigheid van verantwoording over de CPR-ramp, ondanks twee forensische rapporten over fraude.

Ook spreekt ze haar ontevredenheid uit over de aanpak van de Ennia-problemen. Volgens McWilliam heeft de huidige regering vooral een imago van feesten en plezier, terwijl serieuze en transparante regeringszaken op de achtergrond blijven.

Verder bekritiseert ze het gebrek aan plannen voor economische diversificatie, met uitzondering van positieve ontwikkelingen in het toerisme dankzij Corendon en Sandals, projecten van de vorige regering. Ze benadrukt dat de sociale situatie alarmerend is, met een steeds armer wordende middenklasse door externe en interne inflatie veroorzaakt door omzetbelasting.

Op sociaal vlak ziet ze geen concrete plannen, maar slechts ad-hocprojecten. Ze merkt op dat de gezondheidshervormingen in het Landspakket nog steeds niet van start zijn gegaan, wat volgens haar een ‘monster’ creëert.