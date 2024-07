Economie Gl-RO Settlement Holding lost meer af dan gepland Redakshon 18-07-2024 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Gl-RO Settlement Holding N.V. heeft deze maand een opmerkelijke prestatie geleverd door 21 miljoen gulden terug te betalen op de lening van Land Curaçao. Terwijl de geplande jaarlijkse betaling ruim elf miljoen gulden bedraagt, heeft de holding voor het derde opeenvolgende jaar een hoger dan verwacht operationeel resultaat behaald.

Dit leidde tot een extra afbetaling op de lening van 170 miljoen gulden, die het Land Curaçao in 2021 van Nederland ontving. Tot nu toe heeft Gl-RO Settlement cumulatief 121 miljoen afgelost, waardoor er nog slechts 49 miljoen gulden openstaat.

Recordtijd

De vijftienjarige lening lijkt nu in slechts acht jaar te kunnen worden afgelost. Dit is een unieke prestatie voor Curaçao, waar normaal gesproken dergelijke aflossingen langer duren. Bestuurders Thomas Domhoff en Camillo Bakhuis zeggen dat deze snelle afbetaling goed nieuws is voor de mensen die nog geld tegoed hebben van de oude Girobank.

Normaal zouden zij tien tot vijftien jaar moeten wachten om te horen of ze extra geld terugkrijgen. Dankzij de aanpak van GSH kunnen zij nu al binnen vier jaar duidelijkheid krijgen.

Problematische leningen

Toen de holding in april 2021 de leningen van de Girobank overnam, was 84 procent van de leningen problematisch en werd er niet op tijd betaald. In 2024 is dit percentage verlaagd naar 32 procent. Dit goede resultaat is behaald door elke klant persoonlijk te benaderen en oplossingen op maat te bieden, of het nu om kleine leningen voor consumenten of grote leningen voor bedrijven gaat.

De oplossingen die GSH toepast, zijn niet gebruikelijk in de Curaçaose markt. Ze vragen veel rekenwerk en intensieve bewaking, maar leveren betere resultaten op. Het bestuur beschikt over een geautomatiseerd care banking systeem dat veel goedkoper is dan traditionele banksystemen. Dankzij deze innovatieve aanpak heeft GSH de operationele kosten laag kunnen houden en meer middelen kunnen besteden aan de aflossingen.

Op dit moment is er zicht op een mogelijke extra uitbetaling van ongeveer tien procent op de uitstaande vorderingen van mensen die nog geld tegoed hebben bij de Girobank. De bestuurders zien mogelijkheden om deze uitbetaling te vergroten door de inkomsten uit de portefeuille te maximaliseren. Dit kan bijvoorbeeld door de mogelijkheid tot kredietverstrekking uit te breiden, waardoor de holding meer rente-inkomsten kan genereren die ten goede komen aan de deposanten.

Nationale Bank

Recent is er in de politiek gesproken over het idee om van Gl-RO Settlement Holding N.V. een nationale bank te maken. Dit zou niet alleen het uitwinningspotentieel en de uitbetaling aan de mensen die nog geld tegoed hebben vergroten, maar ook een instelling bieden voor kleine leningen aan kwetsbare groepen in de samenleving. Het Ministerie van Financiën en de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) moeten hierover beslissen.

