Godett na 12 jaar terug in Parlement; Martines dient ontslag in

WILLEMSTAD – Anthony Godett keert na 12 jaar terug in het Parlement van Curaçao. Zo heeft zijn partij KEM bekend gemaakt. Hij neemt de plek in van Michelangelo ‘Lo’ Martines, die nog altijd vastzitten op verdenking van drugshandel en witwassen. Martines heeft deze week zijn ontslag als parlementariër ingediend.

Tijdens een openbare zitting van de Staten, moeten de geloofsbrieven van Godett worden geverifieerd. Zodra dat gebeurd is, kan Godett ten overstaan van Gouverneur Lucille George-Wout worden ingezworen en officieel zitting nemen in het parlement. Godett zinspeelde twee weken geleden al tegenover Curacao.nu over een mogelijke terugkeer in de Staten.

Partijleider Michelangelo ‘Lo’ Martines zit nog altijd in voorarrest. Hij is hoofdverdachte in het onderzoek ‘Bleda’, wat draait om witwassen en drugshandel. Tot afgelopen dinsdag zat hij ‘in beperking’. Dat betekent dat zijn contact met de buitenwereld zeer beperkt was, enkel tot zijn advocaat. Die beperking is dinsdag opgeheven en dat maakte het mogelijk om zijn ontslag in te dienen als Statenlid. Deze vrijdag wordt door de Rechter-Commissaris bepaald of zijn voorarrest verlengd wordt. In dat geval moet Martines nog 8 dagen langer blijven vastzitten.

Anthony Godett ontpopte zich rond de eeuwwisseling tot de populairste politicus van Curaçao. Met zijn partij FOL won hij in 2003 de verkiezingen, maar hij kon geen premier worden omdat hij verdacht werd van fraude en corruptie. Daarvoor moest hij in 2005 voor 15 maanden de gevangenis in. In 2006 behaalde hij fors minder stemmen dan bij de verkiezingen daarvoor, maar nog altijd genoeg voor een zetel in. Tot 2012 bleef hij als volksvertegenwoordiger actief. Daarna stapte hij een aantal jaar uit de politiek, tot de afgelopen verkiezingen, waarbij hij terugkeerde als nummer 2 op de lijst van de nieuwe politieke partij KEM, achter lijsttrekker Michelangelo ‘Lo’ Martines.

KEM vormt momenteel met 1 zetel onderdeel van een coalitie met MFK (9 zetels) en éénmansfractie Zita Jesus-Leito. De drie coalitiepartners gaven er al eerder de voorkeur aan om deze coalitie in stand te houden totaal de verkiezingen in maart 2025. Terugtreden van Martines zou voor de rust binnen die coalitie van belang zijn.

