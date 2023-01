Godett wil Cicely van der Dijs vrij krijgen door oproep aan de koning

WILLEMSTAD – Anthony Godett spant zich in om Cicely van der Dijs vrij te krijgen. Hij doet een oproep aan koning Willem Alexander om gratie te geven aan de voormalige echtgenote van oud-premier Gerrit Schotte.

Van der Dijs zit een gevangenisstraf uit wegens witwassen in relatie tot de ambtelijke corruptie door Schotte in zijn tijd als eerste premier van Curaçao.

Schotte werd uiteindelijk veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. Een straf die hij inmiddels heeft uitgezeten. Van der Dijs kreeg vijftien maanden opgelegd, waarvan zes voorwaardelijk. Ze werd augustus vorig jaar vastgezet.

Van der Dijs is moeder van twee jonge kinderen en eigenaar van de Vanddis pompstations, een keten die met 220 werknemers een grote speler is op de Curaçaose markt. Godett roept de huidige minister van Justitie Shalten Hato van de MFK, de partij van Schotte, op om werk te maken van het gratieverzoek.

Volgens de voormalige FOL-partijleider Godett zou gratie een mooi gebaar zijn voor Van der Dijs, maar zou deze ook moeten gelden voor iedereen die momenteel op het eiland vastzit voor relatief kleine vergrijpen.

Hij laat zich daarbij inspireren door de president van El Salvador, Nayid Bukele, die 3000 mensen vroegtijdig heeft vrijgelaten uit de gevangenis.

Godett is decennialang actief geweest in de Curaçaose politiek. In 2004 was hij leider van de FOL, destijds de grootste partij van Curaçao. Hij wilde premier worden, maar was betrokken bij een fraudezaak en moest zelf zitten. Hij schoof destijds zijn zus Mirna Louisa-Godett naar voren. Zij was negen maanden Antilliaans premier.