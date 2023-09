‘Goede thuiszorg op Curaçao alleen als je niet op je mondje bent gevallen’

WILLEMSTAD – Uit een rondgang langs patiënten en hulpverleners, blijkt dat veel mensen op Curaçao niet kunnen rekenen op goede thuiszorg. Dat meldt Caribisch Netwerk. Het eiland kent problemen met het verstrekken van nazorg na operaties of bestralingen, wat leidt tot tekortkomingen in de zorg voor hulpbehoevenden.

Een van de mensen die Caribische Netwerk sprak is Marloes van de Poll. Zij ondervond dit probleem aan den lijve nadat haar vader kanker kreeg en thuiszorg nodig had.

Ondanks herhaalde pogingen om contact op te nemen met instanties, ontdekten ze dat er een wachtlijst van drie maanden was, wat voor haar vader te lang duurde. Ze moesten elders zorg zoeken.

Afhankelijk

Dit probleem lijkt zich in het hele eiland voor te doen, waarbij verschillende instanties verantwoordelijk zijn voor hun eigen zorggebieden. Elvia Jamanika, die in hetzelfde gebied woont als Marloes, ondervindt dezelfde problemen na een operatie aan haar bovenbeen. Ze is nu volledig afhankelijk van hulp en kan niet meer zelfstandig functioneren.

Sommige mensen slagen er wel in om zorg te krijgen, vaak zijn dit mensen die mondig zijn of het zich kunnen veroorloven om privé-zorg te betalen. Pheadrah Erlings, directrice van Thuiszorg Bandabou, merkt op dat mensen uit Nederland vaak veeleisender zijn als het gaat om zorg voor hun familieleden op het eiland.

Maar Nureyyen Ortela, directrice van het Wit-Gele Kruis, waar de vader van Marloes en mevrouw Jamanika onder vallen, beweert dat hun organisatie geen wachtlijsten heeft en dat ze de procedures soepel volgen. Ze erkent wel eerder technische problemen met hun telefoonlijn, maar die zouden nu zijn opgelost.

Al met al blijft het een uitdaging voor velen op Curaçao om toegang te krijgen tot goede thuiszorg, vooral voor degenen die niet mondig zijn of het zich niet kunnen veroorloven om extra zorg te betalen.