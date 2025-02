Goksector Goksector: op Curaçao vraagt niemand waar je geld vandaan komt Redactie 13-02-2025 - 15 minuten leestijd

Beeld: © Sophie Smeets

WILLEMSTAD – Een omvangrijk gokimperium met wortels in Noord-Cyprus gebruikte online casino’s op Curaçao om miljoenen dollars wit te wassen. Dat stelt de voormalige financieel directeur van de organisatie, Cemil Önal, die momenteel vastzit in Nederland en wordt beschuldigd van betrokkenheid bij de moord op zijn voormalige werkgever, de Turkse-Cypriotische gokbaas Halil Falyali.

Volgens Önal bood Curaçao een uitgelezen kans om gokbedrijven op te zetten zonder dat er vragen werden gesteld over de herkomst van het geld. Door middel van brievenbusfirma’s en cryptotransacties zouden gigantische bedragen zijn verplaatst via het eiland. Ook enkele Curaçaose trustkantoren en bedrijven duiken op in het onderzoek, terwijl de lokale toezichthouder op online gokken zich op de achtergrond houdt.

De zaak laat opnieuw zien hoe Curaçao een cruciale rol speelt in de internationale gokindustrie, waarbij bedrijven onder de vlag van het eiland opereren, terwijl ze in andere landen illegaal zijn. Het journalistieke netwerk Follow the Money en OCCRP deden onderzoek naar de miljoenenstromen achter het gokimperium van Falyali.

door | David Davidson, OCCRP

Een gokimperium op Noord-Cyprus genereerde miljoenen via online casino’s in Curaçao. Dat zegt het voormalige financiële hoofd van de organisatie, Cemil Önal, vanuit zijn cel in Nederland. Hij komt naar buiten met zijn verhaal omdat hij wordt beschuldigd van betrokkenheid bij de moord op zijn voormalige chef, de omstreden gokbaas Halil Falyali. Follow the Money sprak met hem.

In Nederland is hij onbekend, maar in Noord-Cyprus en Turkije kennen velen zijn naam. Cemil Önal regelde de geldzaken van de Turks-Cypriotische Halil Falyali, een puissant rijke zakenman die onder meer luxehotel Les Ambassadeurs – met jachthaven en casino – in de Noord-Cypriotische havenstad Girne bezat.

Falyali’s voormalige ‘accountant’ is sinds 2023 gedetineerd in Nederland, op verzoek van de Turkse autoriteiten. Die beschuldigen hem ervan een van de meesterbreinen te zijn achter de liquidatie van Falyali in 2022. Hij zou voor en na de moord contact hebben gehad met andere verdachten. Meerdere van deze mannen zijn inmiddels veroordeeld in Noord-Cyprus, het door Turkije gecontroleerde deel van het eiland. Enkele kregen levenslang.

Vanuit het huis van bewaring liet Falyali’s voormalige boekhouder de afgelopen jaren al van zich horen via telefonische interviews met de Turkse journalist Cevheri Güven. Hierin deed Önal de activiteiten van zijn oude baas Falyali tot in detail uit de doeken. Die speelden zich volgens hem voor een groot deel af in de illegale gokwereld.

Doelwit

Het Organized Crime and Corruption Project (OCCRP) en mediapartners, waaronder Follow the Money, deden onderzoek naar het vermeende gokimperium van Falyali.

De journalisten uit onder meer Malta, Griekenland en Cyprus kregen inzage in vertrouwelijke documenten van de Turkse financiële opsporingsdienst over de organisatie van Falyali. Daaruit, en uit intensieve telefonische interviews met Önal vanuit het huis van bewaring in Alphen aan den Rijn rijst een helder beeld op van de geldstromen in het gokimperium. De uitspraken van Önal zijn waar mogelijk geverifieerd.

Turkije wil dat Nederland Önal uitlevert, maar hij verzet zich daartegen en doet daarom zijn verhaal aan journalisten. Hij stelt dat hij niets te maken heeft met de dood van Falyali, en dat hij een doelwit van de Turkse staat is vanwege compromitterende informatie die hij zegt te hebben over betalingen aan hooggeplaatsten. Önal zegt dat hij in opdracht van Falyali ‘sponsorbetalingen’ deed aan functionarissen van regeringspartijen in Turkije en Noord-Cyprus. Maandelijks was daar volgens hem zo’n vijftien miljoen dollar mee gemoeid.

Falyali’s organisatie trekt al zeker tien jaar de aandacht van opsporingsdiensten

Dat Önal de rol van financieel hoofd daadwerkelijk had, blijkt onder andere uit zijn vermelding op de niet-openbare opsporingslijst van Interpol. Hierin staat dat Önal ‘voorheen verantwoordelijk was voor het geld en de financiën van Falyali’.

Önal benadrukt dat hij verantwoordelijk was voor de financiën en het opzetten van de bijbehorende structuren, maar dat hij alles deed in opdracht van Falyali. Halil Falyali | Beeld: © Sophie Smeets

Fayali en zijn chauffeur werden in februari 2022 met automatische wapens doorzeefd in hun auto op een landweg in de buurt van Falyali’s huis. Hij was een bekende figuur op Cyprus en zijn gewelddadige dood krijgt tot de dag van vandaag veel aandacht in Turkse en Noord-Cypriotische media.

Falyali, een enorme man, was niet alleen steenrijk, maar had ook politieke connecties op het hoogste niveau in de internationaal niet-erkende Turkse Republiek Noord-Cyprus. Hij werd geregeld gefotografeerd met hoge Turks-Cypriotische functionarissen en maakte er geen geheim van dat hij nauwe banden had met de regerende Nationale Eenheidspartij (UBP).

Zo’n 2.500 mensen woonden zijn uitvaart bij, onder wie het toenmalige hoofd van het Turks-Cypriotische bestuur, Faiz Sucuoğlu.

Begin jaren 2000 kwam hij internationaal in het nieuws toen hij samen met zijn broer de Engelse voetbalclub Fulham wilde kopen.

Volgens Önal leverden de goksites maandelijks zo’n 80 miljoen dollar op

Hoe hij zijn fortuin precies had vergaard, bleef voor de buitenwereld verborgen, maar Falyali’s organisatie trekt al zeker tien jaar de aandacht van opsporingsdiensten. Zo was er een Amerikaanse aanklacht uit 2015, waarin stond dat hij en zijn broer betrokken zouden zijn bij het witwassen van drugsgeld. De aanklacht werd een maand na Falyali’s dood ingetrokken.

Volgens Önal en de Turkse autoriteiten stond Falyali aan het hoofd van een internationaal gokimperium. Dit netwerk zou bestaan uit bedrijven in tal van landen en grote aantallen goksites, die zich met name op Turkije richten. Volgens Önal richtte het netwerk zich ook op Nederlandse en Duitse Turken, maar aanvullend bewijs daarvoor ontbreekt vooralsnog.

Cryptowallets

Volgens Önal leverden de illegale goksites maandelijks zo’n 80 miljoen dollar op. Hoewel dit cijfer niet onafhankelijk te staven is, blijkt uit een vertrouwelijk rapport van de Turkse financiële opsporingsdienst Masak uit 2022 dat er ongeveer honderd cryptowallets (digitale portemonnees voor cryptovaluta) aan Falyali’s netwerk te koppelen zijn, en een aan Falyali zelf.

Journalisten van OCCRP berekenden dat er met deze digitale portemonnees sinds 2018 omgerekend ongeveer 1,4 miljard dollar gemoeid was. Volgens Önal gebruikte de organisatie veel meer wallets dan de honderd die nu in beeld zijn. Dat blijkt ook uit het Turkse rapport.

Volgens Önal was Curaçao een uitkomst voor de Falyali-organisatie omdat volgens hem niemand daar vraagt waar geld van gokbedrijven of goksites sites vandaan komt of naartoe gaat. ‘Je opent tegen betaling een bedrijf op Curaçao. Vervolgens open je een bankrekening voor dat bedrijf. Je kunt zo veel crypto sturen of laten uitbetalen als je wilt. Curaçao is qua bankieren ideaal voor witwaspraktijken.’

Beeld: © Sophie Smeets

Dat Curaçao een vrijhaven is voor illegale goksites is niet nieuw. Follow the Money publiceert geregeld over het Curaçaose beleid om goksites geen strobreed in de weg te leggen, terwijl die vanuit Curaçao illegaal in andere landen actief zijn.

Met die activiteiten zijn enorme bedragen gemoeid. Internationaal bekende gokmerken als Stake.com of 1xBet, die met een brievenbusfirma op Curaçao zijn gevestigd, zetten miljarden om.

Zelfs de wat kleinere partijen zijn goed voor vele miljoenen. Dat bleek in januari toen Follow the Money onthulde dat enkele Israelische zakenlieden verstopt zaten achter brievenbusfirma’s op Curaçao die illegaal opererende goksites uitbaatten.

Ook het vermeende imperium van Falyali is zo vormgegeven dat buitenstaanders er moeilijk zicht op krijgen. Zonder documenten van de Turkse financiële opsporingsdiensten en de verklaringen van Önal, zou het geheim zijn gebleven wie er achter zaten.

In Turkije is de Falyali-organisatie inmiddels een zaak die veel belangstelling krijgt. Vorig jaar werden liefst 250 mensen aangeklaagd, met Falyali’s weduwe als een van de 35 hoofdverdachten. De organisatie zou zijn opgericht en geleid door Halil Falyali en zou op grote schaal illegale online gokspelen hebben aangeboden en de inkomsten hebben witgewassen, blijkt uit de aanklacht.

In Turkije mogen commerciële partijen geen online gokspelen aanbieden. In januari van dit jaar bezwoer minister Mehmet Şimşek van Financiën dat Turkije ‘vastbesloten’ is om te voorkomen dat de schatkist van Turkije schade lijdt door illegale goksites en dat inwoners slachtoffer worden van de praktijken.

Katvangers

De inkomsten witwassen was een operatie op zich. Geld van spelers van de aan Falyali toegeschreven illegale casino’s werd volgens de Turkse financiële opsporingsdienst Masak omgezet in cryptovaluta en daarna overgemaakt naar de cryptoportefeuilles van Falyali en tien andere betrokkenen.

Opvallend aan de werkwijze van het netwerk was verder dat het gebruikmaakte van vele duizenden katvangers. De organisatie rekruteerde via advertenties op sociale media studenten, gepensioneerden, huisvrouwen en mensen met lage inkomens om tegen een vergoeding geld door te sluizen via hun bankrekening. Vanwege de relatief kleine bedragen en de vele katvangers, viel het niet op dat er miljoenen werden verplaatst.

Het is voor de buitenwereld nauwelijks mogelijk om zeker te weten welke goksites tot het ‘Falyali-netwerk’ behoren: informatie over het eigenaarschap is niet openbaar. In de Turkse aanklacht staan echter wel sitenamen vermeld en ook Cemil Önal noemt een aantal van deze sites als onderdeel van het imperium van zijn voormalige baas.

Een groot deel van deze goksites blijkt met een brievenbusfirma op Curaçao gevestigd, en heeft een officiële overheidsvergunning – of een lopende aanvraag daarvoor– waardoor ze onder Curaçaose vlag kunnen opereren.

Dat geldt bijvoorbeeld voor de sites Betebet, Betcup, Yorkbet en Vippark die onder de Curaçao brievenbusfirma Total Gaming Solutions nv vallen. Het Curaçaose trustkantoor SMES vertegenwoordigt dit bedrijf op het eiland.

De goksite Grandbetting van de brievenbusfirma Heritage bv, waar SMES eveneens zijn diensten aan verleent, is een ander voorbeeld.

Het trustkantoor Emoore van de Nederlandse directeur George van Zinnicq Bergmann is ook betrokken. Emoore is bestuurder van Longterm Interactive nv, waar onder meer de goksite Imajbet onder valt. Dat is een site die zowel door Önal als in de officiële Turkse documenten wordt genoemd. Cemil Önal in gelukkiger tijden met Falyali’s vrouw Özge Taşker, die inmiddels een van de hoofdverdachten is in de strafzaak over het gokimperium | Beeld: © Sophie Smeets

Emoore is een trustkantoor waarvan de naam vaker valt in verband met misstanden. In januari bleek dat het kantoor een belangrijke rol speelde in een Bulgaars-Israelisch goknetwerk waarvan FTM het bestaan onthulde. Ook deze organisatie richtte zich met goksites op Europese landen waar ze geen vergunning voor had.

OCCRP en Follow the Money legden de bevindingen voor aan beide trustkantoren en de Gaming Control Board (GCB): de Curaçaose toezichthouder op de online gokbedrijven.

De Curaçaose toezichthouder en SMES reageerden niet, terwijl directeur Van Zinnicq Bergmann van Emoore verwees naar een e-mail die hij eerder aan Follow the Money had gestuurd. Hierin stond dat Emoore wetgeving in andere landen respecteert en als dat nodig is maatregelen zou nemen. De Curaçaose toezichthouder zou volgens Emoore een vergunning intrekken als dat nodig was.

Ondertussen leeft het vermeende imperium van Falyali voort. De goksites uit de verschillende rapporten en aanklachten zijn nog steeds actief. Of ze nog steeds vanuit Noord-Cyprus worden aangestuurd is onduidelijk. Volgens Önal is de spil van de operatie inmiddels verschoven van Noord-Cyprus naar Dubai.

Falyali’s weduwe Özge Taşker blijkt veel bezittingen in het emiraat te hebben. In 2023 kocht ze voor 62 miljoen dollar aan luxevastgoed in Dubai, blijkt uit gegevens waar het OCCRP toegang toe heeft. Zij heeft niet gereageerd op vragen over de herkomst van dit vermogen. Ook de autoriteiten in Turkije en de regeringspartij UBP in Noord-Cyprus hebben niet gereageerd op verzoeken om commentaar.

Follow the Money werkte in het onderzoek voor deze publicatie samen met het Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), Times of Malta, Amphora Media (Malta), Hetq (Armenië), Investigative Reporting Lab Macedonia, Belarusian Investigative Center en Shteg.org (Albanië).

