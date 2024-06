Nieuws uit Nederland Google Translate vertaalt nu ook van en naar het Papiaments en Limburgs Dick Drayer 27-06-2024 - 2 minuten leestijd

AMSTERDAM – Google Translate ondersteunt vanaf vandaag meer dan honderd nieuwe talen, waaronder ook Papiaments en Limburgs. De uitbreiding verdubbelt bijna het aantal talen dat Google Translate kent, waardoor nog meer taalbarrières worden doorbroken. De update van Translate wordt in de loop van vandaag uitgerold.

Het Limburgs heeft een rijke geschiedenis, die terug te leiden is tot de Middeleeuwen. In 1997 is het Limburgs erkend als regionale taal. Papiaments wordt gesproken op Aruba, Curaçao en Bonaire. Voor die laatste, als bijzondere gemeente in Nederland, is het zelfs een officieel erkende taal binnen Nederland. In totaal spreken zo’n 250.000 mensen Papiaments.

Het Limburgs en Papiaments zijn beide talen die vooral gesproken worden, maar ze worden ook steeds vaker online gebruikt. De lokale talen zijn een belangrijk onderdeel van de cultuur en lokale overheden, media én inwoners houden de talen dan ook springlevend, iets waar Google zo hoopt aan bij te dragen.

Alle talen, ook het Limburgs en Papiaments, hebben vele varianten. In Google Translate kunnen gebruikers alle varianten invoeren en vertalen naar de andere talen. Wanneer je vertaalt naar het Limburgs wordt een mengvorm gemaakt van de meest gebruikte varianten.

Machine learning

Google Translate leert van bestaande vertalingen, bijvoorbeeld die online staan of uit officiële documenten. Maar talen, waaronder het Limburgs en het Papiaments, zonder veel online vertaalde teksten zijn een uitdaging om te leren. Google heeft dan ook samengewerkt met native speakers van de talen én machine learning ingezet.

Aan deze grote uitbreiding voor Google Translate werkte ook Nederlander Daan van Esch, taalwetenschapper en ontwikkelaar bij Google, mee. “Bij Google werken honderden mensen die zich dagelijks bezighouden met taal en technologie, in het bijzonder met machine learning en AI. Ik ben erg enthousiast over de mogelijkheden van zero-shot translation.” Zero-shot-translation methodologie maakt het mogelijk om ook met geen of weinig bestaande vertalingen een taal te leren. Dit doet Google door talen die er op lijken te analyseren en daarvan te leren.