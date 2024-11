Nieuws Curaçao Gordon opent restaurant op Curaçao Maarten Schakel 19-11-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Gordon Heuckeroth opent op korte termijn een restaurant op Curaçao. Dat kondigt de zanger vandaag aan op zijn Instagram pagina. Zijn restaurant Blushing komt in het nieuwe LXRY Resort, op de Kaminda Brodernan di Brakapoti, iets voorbij Landhuis Brakkeput Mei Mei.

De zanger en ondernemer laat aan Curacao.nu weten momenteel geen interviews te geven, maar op zijn Instagram-pagina noemt hij de komst van zijn zaak op Curaçao ‘volkomen onverwacht’, wat doet vermoeden dat deze kans recentelijk op zijn pad is gekomen. Wanneer Blushing op Curaçao precies haar deuren moet openen, is nog niet bekend.

Het bericht van Gordon op zijn Instagram pagina.

Vorige maand werd juist bekend dat Gordon bezig is met uitbreiding op Bonaire. Zelf spreekt hij daar van een vijfsterren-resort en een vestiging van zijn restaurant The Burger Room in hartje Kralendijk. Voordat de plannen op Bonaire gerealiseerd zijn, zal Blushing op Curaçao haar deuren open.

Blushing op Curaçao gaat volgens Gordon koffie, ontbijt, lunch en diner serveren. In Amsterdam en Blaricum zijn al een aantal jaar vestigingen van Blushing te bezoeken, die volledig door Gordon zijn ingericht.

Geen andere dingen ernaast

Volgens de zanger vraagt de uitbreiding van zijn horeca imperium zoveel tijd en aandacht, dat hij er geen andere dingen naast kan doen. Daarmee lijkt hij te doelen op een (tijdelijke) stop van zijn muzikale activiteiten.

Album van mijn leven

Gordon is geen onbekende op Curaçao. Hij trad meermaals op het eiland op, waaronder verschillende keren tijdens oud & nieuw bij Hemingway, samen met Gerard Joling. Ook is hij de afgelopen jaren meermaals op vakantie geweest.

Eerder dit jaar bracht Gordon voor het eerst in acht jaar een nieuwe plaat uit. ‘Album van mijn leven’ is de opvolger van een muzikaalproject dat hij in 2016 met het Metropole Orkest deed.

