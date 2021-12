Gouverneur: Afhankelijkheid in het Koninkrijk is juist onze kracht

31 Gedeeld

Gouverneur Lucille Wout heeft in haar kersttoespraak nadruk gelegd op de verbondenheid van Curaçao in het Koninkrijk. De coronacrisis heeft volgens haar zichtbaar gemaakt hoezeer Curaçao en Nederland van elkaar afhankelijk zijn. Daarbij doelt ze niet alleen op de onderlinge band als bevolking van Curaçao maar ook als landen binnen het Koninkrijk, en zelfs wereldwijd.

“We hebben dat erkend en er wordt nu aan beide zijden van de oceaan hard gewerkt om door samenwerking binnen het Koninkrijk de crisis te bestrijden en door ontwikkeling en hervorming de weerbaarheid van ons eiland te versterken”, aldus Wout. “Als we elkaar respecteren en vertrouwen geven, is die afhankelijkheid een kracht waarop we kunnen steunen. Binnen het Koninkrijk is er zoveel meer dat ons met elkaar verbindt dan dat ons van elkaar scheidt.”

De Toespraak

Lieve landgenoten,

De coronapandemie heeft ons allemaal, zij het op verschillende wijze, ook dit jaar zwaar getroffen. Helaas betalen velen onder ons daar een grote prijs voor. Vele ondernemers hebben het moeilijk om, ondanks de steun van de overheid, hun zaak draaiende te houden; werknemers hebben veelal inkomen moeten inleveren om de kosten van de overheid en bedrijven te beheersen en scholieren hebben onderwijs moeten missen, terwijl onze studenten vaak op hun studentenkamers op zichzelf waren aangewezen. Maar ook de gezondheidszorg staat nog steeds onder druk.

Desondanks hebben we het afgelopen jaar, dat ons door de pandemie meer gescheiden hield dan me lief is, nieuwe manieren gevonden om tot elkaar te komen. De liefde voor familie en vrienden kan elke afstand overbruggen, en gelukkig helpt de technologie daar ook een beetje bij. Met elkaar hebben we op ons eiland laten zien; ook dit kunnen we aan. Door oog voor elkaar te hebben. Niet alleen voor elkaars gezondheid maar ook voor elkaars veiligheid en welzijn. Laten we dat op deze Kerstdag koesteren.

De uitdagingen waar Curaçao voor staat zijn groot; de door de pandemie verergerde armoedekloof, onzekerheid op de arbeidsmarkt, het uitblijven van investeringen, tekorten in maatschappelijke sectoren, het achterstallig onderhoud in de uitvoering van publieke diensten en de dalende onderwijsprestaties zijn zorgwekkend.

Het in juni aangetreden kabinet onder aanvoering van Minister-President Pisas beseft dat ook. Het kabinet is voortvarend aan de slag gegaan met het uitvoeren van de gemaakte afspraken met Nederland in het kader van het Landspakket. Dat mag gezien en gezegd worden, en dat is iets wat we moeten vasthouden. De coronacrisis heeft zichtbaar gemaakt hoezeer we van elkaar afhankelijk zijn. Niet alleen onderling als bevolking van Curaçao maar ook als landen binnen het Koninkrijk, en zelfs wereldwijd. We hebben dat erkend en er wordt nu aan beide zijden van de oceaan hard gewerkt om door samenwerking binnen het Koninkrijk de crisis te bestrijden en door ontwikkeling en hervorming de weerbaarheid van ons eiland te versterken. Als we elkaar respecteren en vertrouwen geven, is die afhankelijkheid een kracht waarop we kunnen steunen. Binnen het Koninkrijk is er zoveel meer dat ons met elkaar verbindt dan dat ons van elkaar scheidt.

Het afgelopen jaar heeft ons eiland zich weer vrijgevig en solidair betoond. Zoveel eilandgenoten hebben zich belangeloos ingezet voor een goede zaak. We hebben daar mooie voorbeelden van kunnen zien tijdens het recente koninklijke bezoek van prinses Beatrix aan Curaçao. Of dat nou de dappere actie van de 10-jarige Oscar was die spontaan besloot te helpen bij het redden van een flamingo, die daarna Oscars naamgenoot werd, de continue inzet van medewerkers van organisaties tegen huiselijk geweld en kindermishandeling of het initiatief van buurtbewoners die door samen te werken een voedselbos konden aanleggen dat nu dagelijks voorziet in vers fruit en verse groenten. Al deze voorbeelden hoe groot of klein dragen bij aan verbondenheid en hoop waar het Kerstverhaal symbool voor staat. Dat maakt mij als jullie Gouverneur trots en ook dit is iets om te koesteren.

Noodgedwongen wordt onze individuele vrijheid nog steeds beperkt door de maatregelen die genomen zijn in de strijd tegen het coronavirus en die soms zware gevolgen hebben. Met zijn allen kunnen we die beperkingen aanvaarden, in plaats van ze te ondergaan. Vrijheid is alleen maar zinvol wanneer we die samen kunnen beleven en inzetten voor het welzijn van anderen, en in het bijzonder van de hele Curaçaose samenleving. De dag komt dat we opnieuw ongedwongen met elkaar kunnen omgaan; dat grootouders hun kleinkinderen op schoot kunnen nemen; dat we zonder beperkingen in de kerk, synagoge, moskee en tempeldiensten kunnen bijwonen, samen van een mooi optreden kunnen genieten en in alle vrijheid feest kunnen vieren. Deze periode vraagt veel van eenieder, maar ik vraag u om vol te houden. Ik hoop op u te mogen rekenen, om ook op Curaçao het virus helpen terug te dringen. Dat is in het belang van iedereen; van mensen die ziek of kwetsbaar zijn en van hen die zich zorgen maken om hun naasten.

Wij kijken met u uit naar volgend jaar. Een jaar, waarin we de toekomst en hopelijk ook elkaar weer ten volle kunnen omarmen!

Mijn echtgenoot Herman en ik wensen u allen, waar u zich ook bevindt en hoe uw persoonlijke omstandigheden ook zijn, een gezegend Kerstfeest.

U bent in mijn gedachten.