Algemeen Gouverneur blikt terug op 70 jaar Statuut en kijkt vooruit naar verkiezingsjaar Maarten Schakel 04-01-2025 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Gouverneur van Curaçao Lucille George-Wout heeft gisteravond, vrijdag 3 januari, in haar nieuwjaarstoespraak teruggekeken op de viering van 70 jaar Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden. Deze viering, eind vorig jaar, was volgens haar een hoogtepunt. “Het Statuut leeft,” benadrukte ze. Ze noemde het van groot belang dat de inwoners van Curaçao blijven leren over hun geschiedenis en staatsinrichting.

De viering in het Gouverneurshuis trok het afgelopen jaar een breed publiek. Zo kwamen ruim 600 schoolkinderen op bezoek, waar ze uitleg kregen over het Statuut en de rol van de gouverneur. Ook universiteitsstudenten, docenten en vertegenwoordigers van staatsorganen werkten mee aan verschillende activiteiten. “Met deze dagen hebben we bijgedragen aan meer kennis over ons bestuur,” aldus de gouverneur.

Tijdens de viering werd ook gereflecteerd op de toekomst van de autonomie van Curaçao. Dit gebeurde symbolisch aan dezelfde tafel waar 70 jaar geleden de voorbereidingen voor het Statuut werden getroffen door onder andere Moises ‘Doktoor’ Da Costa Gomez, de grondlegger van het Statuut.

De gouverneur benadrukte dat het Statuut niet vanzelfsprekend is. “Het is als een huis: het biedt veiligheid, maar kent ook regels. Net als in elke familie is er soms onenigheid, maar ik heb vertrouwen in onze groei en samenwerking binnen het Koninkrijk.” Ze riep op om het Statuut te blijven koesteren en verder te ontwikkelen.

Vooruitblik op verkiezingen

In 2025 staan verkiezingen gepland, de eerste onder de verantwoordelijkheid van de onafhankelijke Electorale Raad. De gouverneur sprak haar vertrouwen uit in het democratisch proces en moedigde een eerlijke politieke strijd aan. “De verkiezingen zijn het feest van onze democratie. Het woord is aan de bevolking, zoals het hoort in een parlementaire democratie.”

Ze onderstreepte dat Curaçao een “lerend land” is en dat vooruitgang met vallen en opstaan gaat. “Dankzij de checks and balances in ons staatsbestel komen we verder. Daar heb ik alle vertrouwen in.”

Wens voor het nieuwe jaar

De gouverneur sloot haar toespraak af met een persoonlijke wens voor een gezegend nieuw jaar. Ze riep de bevolking op om samen te werken aan de toekomst van Curaçao, met oog voor welzijn en groei.

“Proost!” besloot ze haar toespraak, die werd bijgewoond door vertegenwoordigers uit onderwijs, politiek en andere sectoren.

