Gouverneur Curaçao krijgt update over ambities Corendon

WILLEMSTAD – De Gouverneur van Curaçao, Lucille George-Wout heeft tijdens een bezoek aan Corendon The Rif Resort uitgebreide uitleg gekregen van Corendon’s oprichter en CEO belast met Hotels & Resorts, Atilay Uslu. Daaronder ook een uitgebreide uiteenzetting van de ambitieuze plannen voor Corendon op Curaçao.

Een van de belangrijkste projecten is de bouw van de Mondi Beach Club bij The Rif Resort, die later dit jaar zijn deuren zal openen. Na het gesprek kregen de Gouverneur en haar delegatie een rondleiding over het hotelterrein, waaronder de bouwlocatie van de Beach Club en het aangrenzende Mangrovenbos.

Corendon

Corendon is niet alleen een touroperator, maar ook een luchtvaartmaatschappij en hotelketen op de Nederlandse, Belgische, Curaçaose en Deense reismarkt. Het bedrijf verzorgt vanuit Nederland jaarlijks 750.000 vakantiegangers naar tientallen zonbestemmingen in Europa en daarbuiten.

Op Curaçao bezit Corendon vier hotels: Mangrove Resort, The Rif Resort, Livingstone Resort en Ritz Village, met in totaal 1.100 kamers en werkgelegenheid voor 900 mensen.

Naast het merk Corendon voert het bedrijf ook de reismerken GOfun, Stip Reizen en ByJune. De luchtvaarttak van Corendon omvat Corendon Dutch Airlines (Nederland), Corendon Airlines Europe (Malta) en Corendon International Airlines (Turkije) met een vloot van in totaal 36 vliegtuigen.

