Algemeen Gouverneur opent viering Internationale Dag van de Kinderrechten 19-11-2024

Rapworkshop met rapster Zealous

WILLEMSTAD – In het Kindermuseum Curaçao wordt morgen, woensdag 20 november de Internationale Dag van de Rechten van het Kind gevierd in aanwezigheid van Gouverneur Lucille George-Wout. Het evenement, georganiseerd door CultuurKameleon en het Kindermuseum Curaçao, staat in het teken van bewustwording rond de rechten van kinderen en betrekt zestig schoolkinderen uit groep 6 en 7 bij interactieve en educatieve activiteiten.

Tijdens de viering wordt op speelse en educatieve wijze aandacht gevraagd voor de rechten van kinderen. Het programma omvat een muzikale voorstelling door de Troubadours en workshops in rap, toneel, STEM (wetenschap, technologie, techniek en wiskunde) en kunst.

De dag markeert tevens de start van een schoolproject waarin leerlingen spelenderwijs leren over kinderrechten. Dit project, ondersteund door Samenwerkende Fondsen en de Lot’s Foundation, benadrukt hoe belangrijk het is dat kinderen zich bewust zijn van hun rechten en een stem krijgen in de samenleving.

Saskia Luckmann-Meijer van CultuurKameleon noemt de aanwezigheid van de Gouverneur een belangrijke erkenning: “Deze dag is een prachtige gelegenheid om kinderen én volwassenen bewust te maken van de fundamentele rechten van het kind. De betrokkenheid van de Gouverneur benadrukt hoe essentieel kinderrechten zijn voor de toekomst van ons eiland.”

Het volledige programma begint om 08:15 uur en omvat onder meer een toespraak van de Gouverneur en de Ombudsman, een muzikale voorstelling en diverse workshops.

