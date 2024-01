Gouverneur van Curaçao bijt op haar lippen om controversieel jaar 2023

WILLEMSTAD – “Geloof me, ik moet op mijn lippen bijten om de aankoop van Campo níet te noemen, niet stil te staan bij de slopende Ennia-kwestie; slopend met name voor de pensioenhouders, of de perikelen rondom de indiening van de begroting 2024.” Dit waren de opvallende woorden van de gouverneur van Curaçao, Lucille George-Wout in haar nieuwjaarstoespraak.

Zij koos voor een opvallend andere benadering. Ze beloofde een toespraak zonder de traditionele terug- of vooruitblik en zonder kritische opmerkingen over actuele politieke kwesties. Zoals ze zelf aangaf: “Dit jaar kunt u hier allen met een gerust hart staan. Voor velen zal dat een teleurstelling zijn, maar voor een enkele onder u is dat vast ook een opluchting.”

Doktor

In plaats daarvan richtte ze de aandacht op de historische figuur, meester doktor Moises Frumencio da Costa Gomez, ofwel ‘Doktor’, die recent tot volksheld van Curaçao is uitgeroepen. Ze haalde zijn visie op de relatie tussen Curaçao en Nederland aan: “Doktor staat een organische solidariteit met Nederland voor; hij wenst geen volledige integrale autonomie voor het Staatsdeel Curaçao.”

De gouverneur citeerde Doktor Da Costa Gomez: “Het rechtvaardig bestuur van het Koninkrijk heeft allerwegen bewondering gewekt van alle koloniale mogendheden. Wij geloven niet, dat wij in ons Koninkrijk een ogenblik bevreesd hoeven te zijn voor de terugdringing der rechts gedachte als basis voor de verhoudingen in de Nederlandse Staat.”

Verder benadrukte ze Doktors bijdrage aan de nieuwe rechtsorde binnen het Koninkrijk der Nederlanden en het aankomende 70-jarig bestaan van het Statuut voor het Koninkrijk.

De toespraak van de gouverneur was een oproep om door de bril van Doktor naar het huidige Curaçao te kijken en te reflecteren op de mate waarin het eiland en haar inwoners eigen verantwoordelijkheid dragen. Ze benadrukte de noodzaak om sociale rechten en zekerheid te waarborgen en samen te werken binnen het Koninkrijk voor het welzijn van het volk.

De gouverneur sloot af met een persoonlijke noot over de inspiratie die zij en haar echtgenoot Herman door de jaren heen van Doktor hebben ontvangen en bracht samen met hem een toost uit op een gezond en voorspoedig 2024.