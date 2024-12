Curaçao Gouverneur: ‘Statuut is een waarborg voor onze toekomst’ Dick Drayer 15-12-2024 - 3 minuten leestijd

Foto: Tim van Dijk

WILLEMSTAD – De viering van 70 jaar Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden herinnert Curaçao aan zijn rechten én verantwoordelijkheden binnen het Koninkrijk. Gouverneur Lucille George-Wout benadrukt het belang van het Statuut als garantie voor veiligheid, nationaliteit en wereldwijde bescherming van politieke rechten.

Tijdens de viering van het 70-jarig bestaan van het Statuut spreekt gouverneur Lucille George-Wout met trots en overtuiging over wat dit document betekent voor Curaçao. Met een gebaar dat de breedte van het Koninkrijk symboliseert, stelt ze: “We zitten in de Caribische Zee, maar we hebben een trans-Atlantische band met Nederland. Die grote kracht van Nederland ondersteunt ons op gebieden zoals defensie en diplomatie.”

Volgens de gouverneur is het Statuut meer dan een verzameling juridische afspraken; het biedt concrete bescherming voor de burgers van de eilanden. “We kunnen overal ter wereld een ambassade van het Koninkrijk betreden om onze rechten te beschermen. Dat geeft ons een zekerheid die we niet mogen onderschatten.”

70 jaar jong

Met een zekere nuchterheid constateert George-Wout dat 70 jaar Statuut relatief kort is in historisch perspectief. “We zijn nog maar 70 jaar jong. Dat betekent dat we ons moeten blijven ontwikkelen en beseffen dat we er nog niet zijn,” zegt ze met een warme glimlach, terwijl ze verwijst naar de voortdurende noodzaak van samenwerking en educatie.

Ze benadrukt dat het Statuut boven de Nederlandse grondwet staat en dat dit onderscheid vaak onvoldoende wordt begrepen. “Het Statuut is onze waarborg voor autonomie binnen het Koninkrijk. We moeten het niet zien als een koloniaal document, maar als een keuze die onze gekozen vertegenwoordigers in 1954 hebben gemaakt. Zij stonden voor de taak om een toekomst voor de eilanden te waarborgen, en dat moeten we respecteren.”

Trias politica

In haar toespraak maakt George-Wout ook een vergelijking met een leeuw die op drie poten staat, een symbool voor de trias politica – de scheiding der machten. “Als één van die poten zwakker wordt, verliest het systeem zijn kracht. Daarom moeten we de principes van het Statuut blijven onderwijzen en koesteren.”

Ze is het eens met een recente uitspraak aan van oud-premier Maria Liberia-Peters: “Het Statuut is niet alleen een juridisch document, maar ook een document van sociale cohesie. Het verbindt ons binnen het Koninkrijk, en die verbinding moeten we versterken.”

Trots

George-Wout staat stil bij de historische context waarin het Statuut tot stand kwam. Ze wijst op het feit dat Curaçao sinds 1949 algemeen kiesrecht heeft en dat het Statuut werd goedgekeurd door democratisch gekozen vertegenwoordigers. “We moeten trots zijn op die waarborg. Als we die verliezen, waar vinden we dan nog zo’n zekerheid?”

Met haar blik gericht op de toekomst spoort ze de bevolking aan om het belang van het Statuut te blijven beseffen. “We moeten op de schouders van onze voorouders staan om verder te komen. Alleen zo kunnen we bouwen aan een sterke, autonome toekomst binnen het Koninkrijk.”

