Gouverneurshuis opent deuren voor publiek op Koninkrijksdag Dick Drayer 03-12-2024

Lucille George-Wout, Gouverneur van Curaçao

WILLEMSTAD – Ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden opent het Gouverneurshuis in Willemstad op 14 en 15 december zijn deuren voor publiek. Bezoekers kunnen deelnemen aan rondleidingen, workshops en culturele activiteiten, en een unieke demonstratie van de Kustwacht bijwonen.

Deze speciale openstelling is bedoeld om stil te staan bij het 70-jarig jubileum van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, dat op 15 december 1954 in werking trad. Dit statuut regelt de samenwerking en autonomie van de vier landen binnen het koninkrijk: Nederland, Curaçao, Aruba en Sint-Maarten.

Tijdens het weekend worden er diverse activiteiten georganiseerd in en rondom het Gouverneurshuis. Bezoekers kunnen deelnemen aan rondleidingen door het historisch pand en workshops bijwonen. Museo Mongui Maduro en de Electorale Raad tonen een deel van hun collectie in speciaal ingerichte kamers. Deze tentoonstellingen bieden inzicht in de totstandkoming van het statuut en de parlementaire democratie in Curaçao en de voormalige Nederlandse Antillen.

Een van de hoogtepunten is een demonstratie door de Kustwacht Caribisch Gebied, die beide dagen om 10:15 uur in de Sint Annabaai plaatsvindt. Op zaterdagavond is er een culturele avond in de tuin van het Gouverneurshuis. Het weekend wordt afgesloten met een rondetafelgesprek, waarbij prominente vertegenwoordigers van de trias politica van Curaçao hun visie delen.

Het volledige programma en details over de activiteiten zijn te vinden op de vernieuwde website van de Gouverneur van Curaçao, www.gouverneurcuracao.com. Op deze site kunnen bezoekers zich ook aanmelden voor de workshops, rondleidingen, de culturele avond en het rondetafelgesprek.

