Gouverneurspaleis opent deuren voor publiek bij 70 jaar Statuut Dick Drayer 10-12-2024

WILLEMSTAD – Ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden opent het Gouverneurspaleis op zaterdag 14 en zondag 15 december zijn deuren voor het publiek. De festiviteiten bieden een gevarieerd programma vol culturele activiteiten en workshops om deze bijzondere mijlpaal feestelijk te vieren.

Op beide dagen is het paleis vanaf 10:00 uur geopend. Bezoekers krijgen de kans om deel te nemen aan verschillende activiteiten, zoals rondleidingen door het paleis waarbij groepen van vijftien personen worden meegenomen langs de belangrijkste ruimtes. Daarnaast zijn er interactieve muziekworkshops verzorgd door Grupo Issoco voor jongeren van 12 tot 15 jaar, die in de tuin van het Gouverneurspaleis plaatsvinden. In de keuken van het paleis kunnen jongeren van dezelfde leeftijd deelnemen aan een workshop ‘letterkoekjes bakken’, terwijl het Museo Mongui Maduro een creatieve workshop aanbiedt in de Blauwe Kamer.

Een bijzonder moment is de mogelijkheid om een foto te laten maken naast het nieuwe portret van Koning Willem-Alexander, dat in de ontvangstruimte van het paleis hangt. Dit geldt voor de eerste 70 bezoekers die zich melden bij de ingang. Op zaterdagavond wordt er een speciale cultuuravond georganiseerd in de tuin van het paleis, waar de korte Curaçaose film Cachot in première gaat. Deze avond is toegankelijk voor honderd mensen vanaf 16 jaar.

Op zondagmiddag vindt er een rondetafelgesprek plaats in de ontvangstruimte van het paleis. Tijdens deze bijeenkomst zullen belangrijke vertegenwoordigers van de drie staatsmachten van Curaçao – de voorzitter van het parlement, de minister-president en de president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie – bespreken wat 70 jaar Statuut heeft betekend voor het eiland. Deze gezamenlijke aanwezigheid van de drie machten is bijzonder omdat zij normaal gesproken gescheiden van elkaar opereren.

De festiviteiten bieden een unieke kans om het Gouverneurspaleis van dichtbij te beleven en meer te leren over de betekenis van het Statuut. Gezien het beperkte aantal plaatsen voor de workshops en rondleidingen is registratie vooraf verplicht via [email protected].

Het Statuut, dat op 15 december 1954 werd ingevoerd, vormt de basis voor de samenwerking en autonomie tussen Nederland, Curaçao, Aruba en Sint-Maarten binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Dit jubileum is niet alleen een moment van reflectie maar ook een viering van verbondenheid en historie.

