Graficom faciliteert veilig thuiswerken in tijden van Corona en daarna

9 Gedeeld

Corona raakt ons allemaal. De overheid adviseert mensen om waar mogelijk thuis te werken. Voor veel bedrijven is dit niet vanzelfsprekend. Want het moet natuurlijk wel kunnen, technisch gezien en op een veilige manier. Gelukkig heeft Graficom veel ervaring met de inrichting van remote werkplekken. Wij staan naast u bij het snel vinden van de beste oplossing.

Kennis en ervaring met online werkplekken op Curaçao Graficom Curaçao adviseert en faciliteert uw organisatie bij het veilig thuiswerken. Wat heeft u daarvoor nodig? Heel eenvoudig: een pc of laptop en een internetverbinding. Zelfs een hotspot op de smartphone voldoet.

Natuurlijk is de beveiliging van uw data essentieel. Uw gehele werkomgeving wordt beveiligd volgens een doelgericht security-protocol met standaard two factor authenticatie. Daarnaast houden we de omgeving up-to-date, alles inclusief licenties, back-up en helpdeskondersteuning. Zo beschikt u thuis gewoon over Word, Outlook, Excel en PowerPoint en uw eigen online bedrijfsapplicaties.

De ideale back-up en dataopslag: op het eiland of in Nederland Ons cloud platform is volledig ingericht om uw data op Curaçao te houden. Back-ups worden naar een datacenter op Curaçao gerepliceerd. Kiest u voor de back-up op Curaçao, dan heeft u de absolute garantie dat uw data het eiland nooit verlaten en op geen enkele manier voor anderen zichtbaar zijn.

Ook is het mogelijk om uw data naar onze datacentra in Nederland te spiegelen. Tijdens eventuele calamiteiten zijn uw data binnen enkele uren weer beschikbaar in onze Nederlandse datacentra. Voordeel: u kunt direct weer verder werken. Bij de keuze voor uw ideale back-up denken onze collega’s graag met u mee.

Heeft u vragen en wilt u ook gemakkelijk, snel én veilig thuis kunnen werken?

Neem dan contact met ons via [email protected] of bel naar +5999 8466666. Bekijk ook onze website: www.graficom.cw. Onze medewerkers staan voor u klaar!