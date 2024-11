Sport Grasmat SDK-Stadion goedgekeurd door FIFA Dick Drayer 13-11-2024 - 1 minuten leestijd

Na twee weken van intensief werk is de nieuwe grasmat van het Ergilio Hato Stadion op Curaçao geïnstalleerd en officieel goedgekeurd door de Wereldvoetbalbond FIFA. Het project betekent een belangrijke stap voor de Stichting Fundashon Desaroyo Deportivo Kòrsou (FDDK) in hun streven om de kwaliteit van sportfaciliteiten op het eiland te verbeteren.

FDDK-directeur Vergilly Winklar toonde zich trots op het behaalde resultaat. “Dit project is voor ons een aanzienlijke prestatie in onze inspanningen om sportfaciliteiten op Curaçao naar een hoger niveau te tillen,” verklaarde Winklar.

De aanleg van de nieuwe grasmat werd uitgevoerd door het gespecialiseerde bedrijf GCC Sport Surfaces uit Londen, in samenwerking met een lokaal technisch team. Winklar lichtte toe dat de samenwerking met GCC Sport Surfaces en het lokale team cruciaal was om de speelvelden van het Ergilio Hato Stadion te transformeren naar het gewenste topniveau.

Pierre Montesant, directeur van het bedrijf Curaçao Wegenbouw, dat ook bijdroeg aan het project, sprak zijn trots uit over de samenwerking. De grasmat wordt geleverd met een garantie van acht jaar, terwijl de FIFA-certificering voor drie jaar geldig is. Morgen vindt nog een laatste handeling plaats waarbij de lijnen worden gemarkeerd op het veld. Zodra dit is afgerond, is het veld volledig gereed voor de wedstrijden van Het Curaçaose team komende vrijdag.

