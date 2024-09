Geschiedenis Gratis boek ‘Het archief ontwaakt’ biedt hulp bij stamboomonderzoek naar Caribische afkomst Redactie 03-09-2024 - 2 minuten leestijd

DEN HAAG – Stamboomonderzoek naar Caribische voorouders kan ingewikkeld zijn, iets wat Serana Angelista ontdekte tijdens haar zoektocht naar haar eigen familiegeschiedenis op Curaçao. Haar ervaringen en bevindingen heeft ze vastgelegd in het boek “Het archief ontwaakt”, dat nu gratis verkrijgbaar is in de winkel van het Nationaal Archief in Den Haag.

Kunstenaar en ontwerper Serana Angelista vertelt over haar ervaringen: “Tijdens de slavernij werden op Curaçao vaak opgelegde achternamen gebruikt, die niet altijd uniek waren. Dit bemoeilijkt het traceren van voorouders.

Daarnaast zijn slechts twee van de vijf historische districten op Curaçao goed gedocumenteerd in de archieven. Informatie uit de andere drie districten is vaak in particulier bezit of zelfs verloren gegaan.”

Het boek “Het archief ontwaakt” biedt alternatieve onderzoeksmethoden, zoals het bestuderen van de sociaalhistorische context, familie-erfgoed, en artistieke onderzoekstechnieken. Ook worden DNA-onderzoek en de invloed van kunst en natuurwetenschappen besproken.

Angelista benadrukt het belang van gesproken geschiedenis, zoals interviews op cassettebandjes, als waardevolle informatiebronnen. Hoewel het boek geen garanties biedt om je voorouders te vinden, kan het wel inspireren en nieuwe perspectieven bieden.

Regio

Angelista merkt op dat, hoewel het boek zich richt op mensen van Curaçao, het ook nuttig kan zijn voor mensen van Aruba en Bonaire. “Het archief ontwaakt” is samengesteld met bijdragen van onderzoeker en historicus Rowan van der Stelt, beeldend kunstenaar Avantia Damberg, curator Lusette Verboom, en Angelista zelf.

Samen geven zij inzicht in diverse onderzoeksmiddelen en bronnen. Het boek gebruikt de archieven van de trans-Atlantische slavenhandel als startpunt voor verder onderzoek.

Er is één exemplaar van “Het archief ontwaakt” per persoon beschikbaar in de winkel van het Nationaal Archief. Op = op. Het boek zal ook beschikbaar zijn in de Nationale bibliotheek van Curaçao.

Voor meer informatie over stamboomonderzoek op Curaçao kunnen geïnteresseerden de zoekhulp ‘de Kòrsou – Curaçao: mensen van toen’ van het Nationaal Archief raadplegen om hun eigen zoektocht te starten.

