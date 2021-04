Gratis Caribisch Gedenkboek ook in het Papiamento voor Aruba

3 Gedeeld

WILLEMSTAD – Het gratis Caribisch Denkboek voor leerlingen uit groep 7 en 8 is uit. Er is een Nederlandse versie en een versie in het Papiamentu verkrijgbaar. Nieuw is de Papiamento versie voor Aruba.

Met het Caribisch Denkboek maken leerlingen kennis met de lokale geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. De boekjes zijn op te halen bij de Nationale Bibliotheek. Voor leerkrachten is een onlinetraining beschikbaar om het lesmateriaal te gebruiken.

