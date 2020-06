Gratis Kennismaking sessie “QuickBooks Online”

1 Delen

Ben ook jij benieuwd hoe QuickBooks Online werkt? Neem dan deel aan de GRATIS workshop, georganiseerd door Linkels Accounting, voor een eerste kennismaking over het reilen en zeilen van deze interessante en kosteneffectieve software.

De workshop wordt gehouden op 10 juni 2020 van 9.30 tot 11.00 in de ochtend bij het kantoor van Linkels & Partners aan de Schout bij Nacht Doormanweg 43.

Wegens Covid Maatregelen verzoeken wij je vriendelijk om je eigen laptop of tablet mee te nemen. Meld je aan door HIER te klikken.

Vanwege Social Distancing hebben we een beperkt aantal deelnemers dat we kunnen accepteren. Voor meer informatie of aanmelding kun je ons ook bellen op 736 0340 of mailen naar [email protected]

