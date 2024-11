Gezondheidszorg Gratis mondzorgproject Un Smail pa Kòrsou begint weer Dick Drayer 02-11-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Op zondag 10 november organiseert de mondhygiënegroep Un Smail pa Kòrsou een gratis mondzorgdag voor kinderen en jongeren uit de buurten Santa Maria en Buena Vista. Het evenement vindt plaats op het Sint Antonius College en biedt preventieve mondzorg en voorlichting voor kinderen van 0 tot 18 jaar.

Un Smail pa Kòrsou is een initiatief van de organisatie Smiles World, die tijdens de COVID-periode begon met het uitdelen van tandenborstels en tandpasta aan klanten van de Voedselbank. Op Curaçao werd het idee enthousiast ontvangen en aangepast, zodat kinderen in hun eigen wijken geholpen worden. Het project wordt nu mede mogelijk gemaakt door de Mondhygiënistenvereniging Curaçao, Stichting Help de Schoolkinderen van Curaçao en coördinator Zulaijka Pinedo-Brandao, in samenwerking met Fundashon Salu Pa Tur.

Het doel van het project is om preventieve tandheelkundige zorg laagdrempelig te maken en bewustzijn te creëren rondom mondgezondheid, vooral onder minderbedeelde gezinnen. Deelnemende kinderen krijgen voorlichting, een gebitscontrole en een tandheelkundig pakket. Deze zorg wordt volledig gedekt door sponsors, waardoor het evenement voor ouders en kinderen gratis is.

Naast de directe zorg wil het project ook data verzamelen over de mondgezondheid van jongeren op Curaçao. Deze editie, de laatste van een reeks van drie jaar, zal de basis vormen voor een evaluatie en mogelijk advies over toekomstige preventieprogramma’s op het eiland. De organisatoren hopen op een hoge opkomst om een goed inzicht te krijgen in de mondgezondheid onder de Curaçaose jeugd.

0