Green Angels-militairen vieren tienjarig bestaan op Sint-Maarten

PHILIPSBURG – Het mariniersdetachement op Sint-Maarten bekend als de Green Angels, viert dit jaar zijn tienjarig jubileum. Een decennium van inzet en groei sinds de oprichting in 2014, onderstreept de cruciale rol die deze eenheid volgens Defensie speelt in het waarborgen van vrede en veiligheid op de Bovenwindse eilanden Saba, St. Eustatius en Sint-Maarten.

Na de autonomie van Sint-Maarten op 10 oktober 2010, kwam er op verzoek van gouverneur Holiday en de toenmalige minister van Defensie Hans Hillen, een permanente militaire aanwezigheid op de eilanden.

Deze aanvankelijke roterende aanwezigheid van vier maanden is in de loop der jaren getransformeerd in vaste plaatsingen van drie tot vijf jaar. Dit zorgt voor een stabiele en langdurige militaire aanwezigheid, die essentieel is voor de veiligheid en het welzijn van de eilandbewoners.

De Green Angels hebben gedurende deze periode volgens Defensie een indrukwekkende bijdrage geleverd aan de gemeenschap, met name door hun inzet tijdens humanitaire missies zoals noodhulpverlening na orkaan Irma en ondersteuning tijdens de COVID-19 pandemie. Deze activiteiten benadrukken het belang van de mariniers niet alleen als verdedigers van de vrede, maar ook als onmisbare partners in tijden van nood, aldus Defensie.

Met het oog op de toekomst wordt er gewerkt aan de realisatie van een compleet nieuw steunpunt, dat in 2026 klaar moet zijn. Dit steunpunt zal dienen als het nieuwe onderkomen van zowel de mariniers als de Koninklijke Marechaussee die op het eiland werkzaam zijn, en markeert een nieuwe fase in de militaire aanwezigheid op Sint-Maarten.