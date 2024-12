Curaçao GreenKidz bestaat tien jaar in 2025 Redactie 22-12-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De GreenKidz Foundation viert haar tienjarig bestaan met een bijzonder kinderfeest voor kwetsbare kinderen op Curaçao. Het feest vindt plaats op 10 mei volgend jaar in het Curaçaos Kindermuseum en is gericht op kinderen uit tehuizen, internaten, pleeggezinnen en armere wijken. GreenKidz werkt nauw samen met de Federatie Antilliaanse Jeugdzorg (FAJ) om deze kinderen via hun netwerken te bereiken.

Met het jubileumfeest benadrukt GreenKidz haar inzet voor inclusie. “De afgelopen tien jaar hebben we duizenden kinderen bereikt met groene lesprogramma’s,” zegt Maya Mathias, oprichter van de stichting. “Met dit feest en onze samenwerking met FAJ en het Kindermuseum willen we ook kwetsbare kinderen in het zonnetje zetten en hen blijven betrekken bij duurzame, educatieve activiteiten.”

Fundraising

Om het feest mogelijk te maken, heeft GreenKidz een fundraisingcampagne gelanceerd. Sponsoren kunnen bijdragen met een donatie vanaf 450 gulden. Dit bedrag dekt de kosten voor achttien kinderen, inclusief vervoer, activiteiten en een klein afscheidscadeau. Daarnaast ziet GreenKidz dit evenement als de start van een langdurige samenwerking met het Kindermuseum, gericht op inclusieve projecten.

