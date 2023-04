GreenKidz lanceert Hòfi Mango project voor scholen op Banda Bou 

WILLEMSTAD – GreenKidz gaat haar bomenproject straks uitrollen over alle reguliere en speciale scholen van Bandabou. Daarbij wordt ook een meertalig doeboek gebruikt ‘De bomen van Hofi Mango’ met verhalen over veerkracht en vrijheid, kleurplaten, recepten en spelletjes, meldt Maya Mathias, grote motor achter de organisatie.

GreenKidz zet zich al acht jaar in om jongeren op Curaçao liefde voor de natuur en zorg voor het milieu bij te brengen. “Dat doen we vanuit ons motto Changing the mindset of generations and Moving towards a cleaner and greener Curacao. Tot nu toe is het ons gelukt om elk jaar een nieuw programma te ontwikkelen.”

Het bomenproject werd in 2019 voor het eerst uitgevoerd voor de scouting organisatie AGPNA. “Met de steun van Lionsclub Curacao en het Hofi Mango team hebben wij dit programma nu verrijkt en verzorgen wij ons bomenproject straks op alle scholen van Bandabou.”

Kinderen leren in dit programma door allerlei interactieve opdrachten en bomen-onderzoeksstations waarom inheemse bomen zo belangrijk zijn voor Curaçao en hoe je daarmee de opwarming van de aarde tegengaat.

“Ze tellen en meten bomen, zoeken met vergrootglazen naar beestjes onder bomen, onderzoeken aarde onder bomen en meten temperatuurverschillen op plekken waar veel en geen bomen staan. Zo komen ze er zelf proefondervindelijk achter waarom bomen voor onze leefomgeving zo belangrijk zijn”, aldus Mathias.

Leerplatform

“Afgelopen zondag maakten veel kinderen voor de allereerste keer kennis met het prachtige Hofi mango park. Je ziet hoe ze onder de indruk zijn van alle natuurpracht om hen heen.”

Het park is een initiatief van de komiek Jandino. In zijn visie is het park niet alleen van hem, maar van iedereen. “Hij vertelt de kinderen over zijn afkomst en hoe je altijd in jezelf moet blijven geloven en moet blijven dromen, ook al gelooft niemand dat je het kan. Je ziet hoe hij, als rolmodel, lokale kinderen inspireert, maar het inspireert mij ook”, zegt Mathias.

Zij is trots op wat er in acht jaar tijd bereikt is, maar ze is nog lang niet uitgedroomd. “In de toekomst wil ik dat GreenKidz zich meer richt op blended learning. Ik wil onze kleurrijke, traditionele lesmaterialen verrijken met interactieve e-learns, e-books en e-games in het Nederlands, Engels en Papiaments.”

Wat haar betreft komt er een synergetisch digitaal leerplatform, gericht op awareness, sustainability en empowerment. “Waar elk kind, ouder en school in de Dutch Caribbean eenvoudig en kosteloos bij kan om groene leermaterialen te benutten die voor onze regio en onze jeugd relevant en actueel zijn.”