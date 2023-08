Gregorius onderdeel Koninkrijksteam bij EK

Didi Gregorius maakt deel uit van de Koninkrijksteam-selectie baseball dat volgende maand deelneemt aan het EK in Tsjechië. De 33-jarige Curaçaoënaar wordt beschouwd als een van de beste Nederlandse spelers van de afgelopen jaren.

Momenteel zit hij zonder club. Gregorius, een infielder, maakte zijn debuut in de Major League (MLB) in 2012 bij de Cincinnati Reds.

Gedurende de afgelopen tien jaar heeft Gregorius zijn talent laten zien bij teams zoals de Arizona Diamondbacks, New York Yankees en Philadelphia Phillies. In deze periode, verspreid over elf seizoenen, heeft hij 999 honkslagen op zijn naam gezet, waaronder 134 homeruns. Hoewel hij dit seizoen oorspronkelijk bij Seattle Mariners onder contract stond, heeft hij tot vorige maand niet gespeeld in het hoofdteam.

Gregorius heeft eerder dit jaar in maart nog met het Koninkrijksteam meegedaan aan de World Baseball Classic. In 2011 was hij onderdeel van het Oranje-team dat wereldkampioen werd. Shairon Martis en Roger Bernadina hebben ook hun beschikbaarheid bevestigd. Hoewel zij in het verleden in de Major League hebben gespeeld, spelen zij momenteel voor Neptunus.

Het EK vindt plaats van 24 september tot en met 1 oktober. Ter voorbereiding op het evenement nemen de honkballers deel aan het Rotterdam Baseball Weekend op 15, 16 en 17 september. De volledige EK-selectie onder leiding van bondscoach Evert-Jan ‘t Hoen wordt op een later moment bekendgemaakt.