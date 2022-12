Groen licht voor bouw van Majestic Apartments & Hotel in hartje Punda

WILLEMSTAD – Gistermiddag vond de ‘ground breaking’ ceremonie plaats voor de bouw van het appartementenhotel Majestic op de voormalige publieke parkeerplaats van Marichi. Opdrachtgever is Marichi Vastgoed N.V., onderdeel van de Neuman Group.

Op de locatie waar ooit de Hendrik School heeft gestaan verschijnt de komende tijd in drie fasen het jongste project van de Neuman Group, waarvoor in juli de bouwvergunning is verstrekt.

Overigens dateren de eerste plannen hiervoor uit 2013. ‘Majestic apartments & hotel’ komt in hartje van Punda aan de waterkant te liggen. Aan de overkant van het project staat de Pietermaai parkeergarage, die ook van Neuman is.

Investering

Met de constructie van dit vier sterren appartementenhotel op Pietermaai is een totale investering gemoeid van 47 miljoen gulden. De eerste fase vergt een investering van acht miljoen, te financieren door een lokale bank. Voor de volgende twee fasen treedt een doorlopende financiering in werking.

Op het terrein verrijzen straks tien appartementencomplexen. Concreet gaat het om 24 appartementen met één slaapkamer, drie loft-appartementen met twee slaapkamers, 78 appartementen met twee slaapkamers, zes winkelruimtes, een restaurant, een receptieruimte en een gemeenschappelijk zwembad.

Verhuur aan toeristen

Volgens Marichi Vastgoed wordt dertig procent van dit project van appartementen en hotel verkocht voor permanente bewoning en zeventig procent wordt verder gemeubileerd verkocht, maar deze appartementen dienen tien maanden per jaar beschikbaar te zijn voor verhuur aan toeristen.

De bouw wordt uitgevoerd door zo’n zestig mensen. Als het hotel eenmaal operationeel is zal Majestic werk bieden aan ongeveer vijftig mensen.