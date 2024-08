Curaçao Groep jonge toeristen organiseert spontaan ‘Sing-Along’ in de Curaçaose Fortkerk Redactie 13-08-2024 - 2 minuten leestijd

Dinsdagavond organiseert een groep jonge toeristen uit Nederland een spontane ‘Sing-Along’ in de Fortkerk. De groep is hier op vakantie met de christelijke reisorganisatie Amigo. Het idee, aangestoken door het fraaie orgel en de fantastische akoestiek van deze kerk, ontstond twee dagen geleden na afloop van de zondagochtenddienst.

De grote groep jongeren had zondag het oog laten vallen op de dienst van de Verenigde Protestantse Gemeente (VPG) in de monumentale Fortkerk. Daardoor was de kerk zichtbaar voller dan gebruikelijk. Na afloop van de dienst nam een van de groepsleden plaats achter het orgel en speelde uit wat in Nederland ‘de berijming van 1773’ heet. De jongeren bleven daarop binnen in de kerkzaal staan en zongen uit volle borst en uit het hoofd de woorden van de psalmen mee.

Er werd gezongen ‘op hele noten’, een niet-ritmische wijze van zingen die vooral bekend is bij kerken van gereformeerde signatuur in de zogeheten ‘bible belt’. Die strekt zich uit van de Zeeuwse- en Zuid-Hollandse eilanden via de Betuwe en de Veluwe tot aan plaatsen als Staphorst en Rijssen. Vooral traditionele vissersplaatsen zoals Urk en Katwijk staan bekend om hun fraaie zangkoren. Daar leek het zondagochtend dan ook even op. Het moet lang geleden zijn dat deze als ‘oude berijming’ bekendstaande psalmen -en op hele noten gezongen- in de Fortkerk geklonken hebben.

Tijdens de ‘Sing-Along’ van dinsdagavond zal de groep christelijke jongeren zelf zorgen voor de muzikale begeleiding. Op het programma staan bekende en traditionele liederen uit de protestants-christelijke traditie. Op initiatief van de groep zijn via de WhatsApp-groep van de Fortkerkgemeente alle leden uitgenodigd. Ook overige belangstellende zijn welkom om het uur bij te wonen en mee te zingen, de toegang is gratis.

(Dinsdagavond 13 augustus van 18.30-19.30 uur in de Fortkerk, Fort Amsterdam, Punda)

