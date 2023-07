Groot deel Curaçao zat gisteren opnieuw uren zonder stroom 

WILLEMSTAD – Een groot deel van Curaçao heeft gisteren urenlang zonder stroom gezeten. Onduidelijk is nog welke schade de stroomuitval heeft veroorzaakt. Veel wijken zaten tussen de vier en vijf uur zonder elektriciteit.

Dat is volgens het elektriciteitsbedrijf niet lang genoeg om een claim in te dienen voor het bederven van voedsel. Er kunnen wel claims worden ingediend voor apparaten die kapot zijn gegaan door de stroomuitval.

Volgens Aqualectra viel vanaf 13.00 uur in 70 procent van de wijken de elektriciteit uit als gevolg van kortsluiting in een van de centrales.

Het elektriciteitsbedrijf meldt rond 18.30 uur dat in ongeveer 90 procent van de wijken de stroomvoorziening weer is hersteld en hoopt de problemen in de resterende wijken zo snel mogelijk op te lossen.

Vorige maand waren er twee grote stroomstoringen, zogenoemde black-outs, die toevallig ook allebei op donderdag plaatsvonden. Minister van Economische Ontwikkeling Ruisandro Cijntje noemde die black-outs toen ‘onacceptabel’ en eiste verbetering van het aan de overheid gelieerde bedrijf.