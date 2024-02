Groot oponthoud tijdens ‘Gran Marcha’ door actie Curaçaose politie

WILLEMSTAD – Tijdens de Grote Mars van het Carnaval 2024 in Willemstad ontstond een groot gat tussen de groepen, nadat de politie had ingegrepen vanwege problemen met de trekker van Grupo A’legria Curaçao. Dit incident leidde tot aanzienlijke vertragingen.

Een hoge politiefunctionaris bevestigde dat er al sinds vrijdag problemen waren met de documentatie van de trekker van Icons. De papieren bleken vals te zijn, wat leidde tot het bevel om de trekker zonder controle in de parade te laten deelnemen.

De eigenaar van Icons had zelfs contact opgenomen met Minister-President Pisas om een regeling te treffen zodat de trekker alsnog deel kon nemen, ondanks de valse papieren. De politie eiste echter dat de wet gelijk toegepast werd als bij andere trekkers, wat tot frustratie leidde bij de eigenaar van Icons.

Wie de eigenaar van de trekker is en verantwoordelijk voor de papieren, is niet duidelijk.

Strenger

Tijdens de Grote Mars bleken de controles veel strenger. Elk voertuig werd gecontroleerd op chassisnummer, wat leidde tot de ontdekking dat het chassisnummer van de trekker van Alegria niet overeenkwam met de documenten. Eerdere parades controleerden enkel de geldigheid van de documentatie.

Gianni Jansen, de vrouw van honkballer Kenley Jansen, die de trekker had gehuurd, uitte haar frustratie over de beslissing van de politie om de trekker niet toe te laten vanwege discrepanties in de chassisnummers.

Ondanks dat de trekker in eerdere parades zonder problemen had deelgenomen, besloot de politie op het laatste moment dat Alegria niet mocht deelnemen.

Jansen verklaarde dat dit de laatste keer was dat hij aan het carnaval deelnam, wijzend op de hoge kosten en beperkingen die de organisatoren van het carnaval op Curaçao ondervinden.

Persverklaring

Grupo A’legria Curaçao gaf een persverklaring uit om duidelijkheid te verschaffen over de vertraging. De groep legde uit dat de trekker was gehuurd van een lokaal bedrijf en dat er een discrepantie was tussen het chassisnummer en de documenten.

De groep benadrukte hun liefde en passie voor het carnaval en hun inzet ondanks de uitdagingen. Ze verzekerden dat ze alle noodzakelijke maatregelen hadden genomen om aan de eisen te voldoen en dat ze, na het oplossen van het probleem, met veel enthousiasme en positiviteit aan de parade hadden deelgenomen.

Dit incident benadrukt de uitdagingen waar de carnavalsgroepen op Curaçao mee te maken krijgen en roept vragen op over de striktheid en timing van de controles door de politie, die de feestelijke stemming van een van de belangrijkste evenementen op het eiland kunnen beïnvloeden.