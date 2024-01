Grootschalige actie tegen illegale bezetting en bouw in Brakkeput

WILLEMSTAD – In Willemstad is door het Team Toezicht en Handhaving van het ministerie van Verkeer en Vervoer, in samenwerking met de politie, een grote actie ondernomen tegen illegale bezetting en bouw op een terrein in Brakkeput. De actie leidde tot de inbeslagname van verschillende objecten en de arrestatie van een verdachte.

De autoriteiten constateerden dat het terrein in Brakkeput illegaal bezet werd en dat er zonder vergunning bouwwerkzaamheden plaatsvonden. Tijdens de actie werden verschillende objecten geconfisqueerd en één persoon gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij deze illegale activiteiten.

Bovendien werd er tijdens de operatie ontdekt dat er illegaal elektriciteit werd afgetapt. Energieleverancier Aqualectra is hiervan op de hoogte gebracht, heeft de nodige maatregelen genomen en is een onderzoek gestart.

Het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning waarschuwt opnieuw voor de gevolgen van illegale grondbezetting en bouwen zonder de vereiste vergunningen. Ze benadrukken dat er in nauwe samenwerking met de politie actief zal worden opgetreden tegen dergelijke overtredingen.