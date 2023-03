Grootse komiek van Curaçao, Eligio Melfor overleden

WILLEMSTAD – Afgelopen zaterdag is Julio Constantino Hermanus overleden. Eligio Melfor, zoals hij beter bekend is, had ernstige gezondheidsproblemen. Met zijn overlijden verliest Curaçao een van zijn grootste komische acteurs.

Eligio was een schrijver, producent, theaterregisseur, acteur en komiek. Hij was de meest vooraanstaande toneelschrijver van Curaçao en een van de bekendste komieken van de Nederlandse Cariben.

Als acteur had Eligio het talent om mensen te laten lachen met zijn accent en gezichtsuitdrukkingen. Zijn toneelstuk Hulanda mi ta bai, werd meer dan 150 keer opgevoerd in Curaçao, Aruba en Nederland in 2003 en 2004. Voor televisie produceerde hij succesvolle programma’s zoals Hari (1977), Humor ku Eligio (1991) en Famia Fecunda.

In 1989 ontving Eligio de “Ekselensia den Kòrsou”-prijs van MCB voor zijn werk Hulanda mi ta bai. In 1976 ontving hij de Cola Debrot-prijs en in 2020 de Krus di Mérito Kòrsou-onderscheiding. In 2007 ontving hij de Tapushi Literario-prijs van Arte di Palabra voor zijn bijdrage aan de Papiamentse taal.

Eligio is 82 jaar oud geworden.