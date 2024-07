Politie en Justitie Grootste brokkenmakers in het verkeer tussen 26 en 45 jaar Redactie 10-07-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De grootste brokkenmakers in het Curaçaose verkeer zitten in de leeftijdsgroep tussen 26 en 45. Van de ruim twintigduizend bestuurders van een voertuig die betrokken raakten bij een ongeluk zit meer dan de helft in deze leeftijdsgroep (10.886). Ook de groep tussen 56 en 65 scoort hoog (3458), zo blijkt uit cijfers van Forensys over 2023.

Startende rijders, die een hogere eigen risico dragen en meer premie betalen, zijn goed voor bijna dertien procent van de ongevallen (2533). Bij 58 ongelukken bleek de bestuurder jonger dan achttien te zijn.

Hit and run

Bij de ruim twaalfduizend ongelukken vorig jaar reden 962 automobilisten na het ongeluk door. Dat is bijna negen procent van alle ongelukken. In 2022 was dat percentage bijna even hoog. In ruim 77 procent van die 962 ongelukken was de doorrijder ook schuldig aan het ongeluk.

