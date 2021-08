Grootste deel ziekenhuisopnames zijn mensen die niet of niet volledig zijn gevaccineerd

200 Gedeeld

WILLEMSTAD – In de laatste twee weken zijn in totaal 26 patiënten opgenomen in het CMC. Daarvan waren 23 niet gevaccineerd, een niet volledig en een ander had net z’n tweede prik gehaald. Eén patiënt was volledige gevaccineerd. Van de 26 liggen er nu nog zeventien in het ziekenhuis, van wie vier op de intensive care.

Gisteren zijn 66 mensen positief getest op een totaal van 1962 afgenomen testen. Een testratio derhalve van 3,4 procent. 62 mensen mochten gisteren uit isolatie omdat ze hersteld zijn. Het totaal aantal actieve cases is nu 607, drie meer dan maandag.

