Grote belangstelling en interesse voor de rechtspraak op de eilanden

Foto boven: ontmoeting Dineke de Groot met premier Pisas | Foto Èxtra

Foto: onder: bezoek van de Groot bij de president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, Eunice Saleh

Dineke de Groot is onder de indruk van de interesse van Curaçaose en Arubaanse studenten voor de rol van de Hoge Raad in het Koninkrijk. De president van de Hoge Raad heeft gastcolleges gegeven op de Universiteit van Aruba en The University of Curaçao.

“Ik kreeg geregeld te horen dat burgers en organisaties op de eilanden ervaren en eraan hechten dat er op de eilanden en bij de Hoge Raad onafhankelijke rechtspraak is die waar nodig rechtsbescherming kan bieden.” Rechtspraak in een democratische rechtsstaat biedt volgens haar rechtszekerheid, stabiliteit, verbinding en bescherming. “Dat zijn aspecten die eraan bijdragen dat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen”, aldus de president.

Werkbezoek

Dineke de Groot is sinds 1 november 2020 president van de Hoge Raad en bracht vorige week een werkbezoek aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Haar eerste bezoek op de eilanden beschouwt ze als zeer effectief en zinvol.

De Hoge Raad is cassatierechter in civiele zaken, strafzaken en belastingzaken uit Nederland en uit Caribisch Nederland. Om de zaken uit Caribisch Nederland zo goed mogelijk te kunnen behandelen is het belangrijk om ook vanuit de Hoge Raad verbinding met het recht en de rechtspraak in het Caribische deel van Nederland te hebben.

Eerste vrouw

De Groot is de eerste vrouwelijke president van het hoogste rechtscollege sinds de instelling ervan in 1838. De Groot: “Het is wat mij betreft zowel gewoon als bijzonder om de eerste vrouwelijke president van de Hoge Raad te zijn. Het is goed dat het in onze tijd gewoon is dat zowel een man als een vrouw president van de Hoge Raad kan zijn. Het is bijzonder om de eerste vrouw te mogen zijn aan wie die deze functie wordt toevertrouwd.”