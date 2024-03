Grote belangstelling voor bezoek aan Museum Tula op CuraÃ§ao

Geschiedenis Grote belangstelling voor bezoek aan Museum Tula op Curaçao Redactie 2024-03-27 - 2 minuten leestijd

KENAPA – Museum Tula is uitgegroeid tot een belangrijke attractie op Curaçao. Sinds de heropening enkele weken geleden, staan er dagelijks mensen voor de deur te wachten om het museum binnen te gaan, meldt de organisatie Fundashon Museo Tula.

Op 25 februari vond de heropening van Museum Tula plaats. Het was een officiële ceremonie die begon met een korte inloopmars begeleid door Tambú muziek, waarbij de genodigden het landhuis binnenliepen om symbolisch het landhuis als het huis voor Museum Tula in bezit te nemen.

Na de mars was er een bijeenkomst in de tuin, gevolgd door een ceremonie en presentatie in de achterporch van het landhuis. De ceremonie werd ingeleid met een ritueel gepresenteerd door Rosemarie Sling, Celsio Martha, Cynthia Sluis en Jeanne Henriquez.

Dit kunstwerk heeft een plaats gekregen in een van de kamers van het landhuis. Na dit ritueel volgden de officiële toespraken. De voorzitter van de stichting, Shurbey Alberto, gaf de inaugurele toespraak over het belang van het museum, terwijl de jonge Christopher Rosinda het belang van bewustzijn onder de Curaçaose jongeren over Tula benadrukte.

De interesse in het museum is sinds de opening toegenomen, volgens Jeanne Henriquez, de drijvende kracht achter het project. Veel bezoekers hebben hun interesse getoond vanaf de openingsdag, wat nu leidt tot logistieke coördinatieproblemen. Met de toenemende belangstelling heeft de stichting meer middelen nodig om de groeiende interesse te kunnen beheren. Eén ding is zeker: Museum Tula heeft meer waarde toegevoegd aan Curaçao in het algemeen en het gebied van Kenepa in het bijzonder.