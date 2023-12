Grote brand in Ser’i Papaya zorgt voor rookoverlast 

WILLEMSTAD – Een omvangrijke brand in de omgeving van Ser’i Papaya heeft voor aanzienlijke rookoverlast gezorgd. De brandweer van Curaçao, die sinds gisteravond in actie is, worstelt met het blussen van een grote hoeveelheid brandend afval en diverse objecten aan de Kaya Castellatus. Inwoners van de getroffen gebieden worden geadviseerd om voorzorgsmaatregelen te nemen.

Ondanks intensieve bluspogingen blijkt het vuur moeilijk te bedwingen. De brandweer, ondersteund door zware blusapparatuur, werkte tot laat in de nacht door, maar door de duisternis en het lastig begaanbare terrein werd besloten de operatie tijdelijk te staken.

Dit betekent dat de rookoverlast voor de inwoners van omliggende wijken, zoals Mahuma, Souax, Seri Kandela, en Gato, in de nacht en vroege ochtenduren aanhoudt.

De brandweer van Curaçao heeft dringende voorzorgsmaatregelen geadviseerd voor de bewoners van de getroffen gebieden. Deze omvatten het sluiten van ramen en deuren om rookinfiltratie in huizen te voorkomen. Mensen met ademhalingsproblemen worden specifiek gewaarschuwd om binnen te blijven en zo mogelijk het getroffen gebied te vermijden.

De werkzaamheden worden naar verwachting vanochtend hervat, met als doel de rookoverlast zo snel mogelijk te verminderen. De oorzaak van de brand is nog onbekend, en nader onderzoek volgt zodra de situatie onder controle is.