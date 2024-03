Sint Maarten Grote brand Middle Region Hill in Sint Maarten Dick Drayer 2024-03-23 - 2 minuten leestijd

Advies brandweer: sluit ramen en deuren bij bosbrand Middle Region Hill

PHILIPSBURG – Bewoners van gebieden benedenwinds de bosbrand op Middle Region Hill worden dringend geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. Deze voorzorgsmaatregel is vooral belangrijk voor mensen met ademhalingsproblemen of andere medische aandoeningen zoals astma, ademhalingsmoeilijkheden of hartaandoeningen. Dit advies komt van de brandweer, die de situatie op de voet volgt bij de brand die vanmiddag rond 14.00 uur begon,

Brandweerofficier William York benadrukt de ernst van de situatie en het belang van het nemen van voorzorgsmaatregelen om de gezondheid te beschermen totdat de luchtkwaliteit weer normaal is. De brandweer is met drie voertuigen en twaalf man sterk aanwezig om de brand te bestrijden en de veiligheid van huizen en bedrijven in de omgeving te waarborgen.

De brandweer houdt een waakzaam oog op de ontwikkelingen en staat klaar om in te grijpen waar nodig. De gemeenschap wordt aangemoedigd om aandachtig te luisteren naar het overheidsradiostation SXMGOV (107.9FM) voor de meest actuele informatie over de brand, het weer en andere belangrijke updates.

De brandweer blijft de situatie actief monitoren en informeert de bevolking over de ontwikkelingen. Veiligheid staat voorop, en inwoners worden opgeroepen om de adviezen op te volgen en voorzichtig te zijn in dit soort noodsituaties.