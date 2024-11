Politie en Justitie Grote brand verwoest restaurant in Riffort Village Dick Drayer 01-11-2024 - 1 minuten leestijd

Foto: Èxtra

WILLEMSTAD – In de vroege ochtend is een grote brand uitgebroken in een restaurant in Riffort Village, wat onrust heeft veroorzaakt onder de nabijgelegen bewoners en ondernemers. Brandweereenheden uit Mundu Nobo, Steenrijk en Rio Canario hebben het vuur bestreden, en ook een sleepboot van Kompania di Tou Kòrsou (KTK) is ingezet om het vuur te helpen blussen. De oorzaak van de brand is nog onbekend en wordt onderzocht, aldus een woordvoerder van de brandweer.

De brand heeft niet alleen de bovenverdieping van het restaurant zwaar getroffen, maar ook aanzienlijke schade aangericht op straatniveau. De rookontwikkeling heeft ook impact op de nabijgelegen zaken in het Riffort-gebied.

In een verklaring zegt Aqualectra dat de rook een belemmering veroorzaakt voor de dienstverlening bij het Klantencentrum in Rif (Awasa), dat zich inspant om alternatieve mogelijkheden te creëren om klanten toch te kunnen helpen. Bezoekers wordt gevraagd rekening te houden met aangepaste omstandigheden bij een eventueel bezoek aan de locatie in Rif.

