Algemeen Grote controle op bouwprojecten: twaalf arrestaties Redactie 15-05-2024 - 1 minuten leestijd

Foto - Èxtra

WILLEMSTAD – Bij een grootschalige controleactie op verschillende bouwplaatsen hebben autoriteiten gisteren twaalf mensen gearresteerd. Die konden hun papieren niet tonen. Later op de dag werden twee van hen vrijgelaten, terwijl de anderen nog hun legale documenten moeten overleggen.

Politie, Arbeid (SOAW), BAB, immigratie en andere overheidsdiensten voerden een routinecontrole uit bij de bouwplaats van Pen Resort in Pietermaai en een ander project in de Saturnusstraat. Het multidisciplinaire team controleerde de relevante documenten en keek of er buitenlandse arbeiders aanwezig waren zonder werkvergunning. Ook werd nagegaan of de arbeidswetten in het voordeel van de werknemers werden nageleefd en of de noodzakelijke belastingbetalingen werden gedaan.

Bij de bouwplaats in Pietermaai werd een supervisor gearresteerd. Onderzoek van ochtendkrant Èxtra wijst uit dat deze supervisor vanaf het moment dat de politie en andere functionarissen aankwamen voor de controle, bleef volhouden dat het werk niet mocht stoppen en dat alle arbeiders moesten blijven werken. Na herhaaldelijke waarschuwingen besloot de politie de man te arresteren omdat hij bleef protesteren en daarmee het werk van de politie en andere functionarissen hinderde.

Deze controles zijn van groot belang om de naleving van de arbeidswetten en de bescherming van de rechten van de arbeiders te waarborgen. Het benadrukt ook de noodzaak van legale documentatie voor werknemers op bouwplaatsen, vooral in een sector die bekend staat om het gebruik van illegale arbeid. De bouwsector kampt met een groot tekort aan arbeidskrachten, maar werkvergunningen voor buitenlandse arbeiders moeten worden aangevraagd en de juiste betaling volgens de lokale wetgeving moet worden nageleefd.