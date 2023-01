Grote namen in voorselectie Team Koninkrijk der Nederlanden op World Baseball Classic

Het Team Koninkrijk der Nederlanden is in maart weer present bij de World Baseball Classic. Manager Hensley ‘Bam Bam’ Meulens en zijn staf hebben gewerkt aan de voorlopige selectie van vijftig man en hebben enkele namen op die lijst vrijgegeven. Major League-supersterren als Xander Bogaerts en Kenley Jansen staan op het roster.

De voorlopige selectie van Team Kingdom of the Netherlands, dat de halve finale bereikte in de twee voorgaande edities, bevat ook huidige Major Leaguers zoals free agent outfielder Jurickson Profar, Detroit Tigers infielder Jonathan Schoop, Atlanta Braves catcher Chadwick Tromp en free agent infielders Didi Gregorius en Andrelton Simmons.

Ozzie Albies, de ster-tweede honkman van Atlanta Braves, is nog steeds herstellende van een blessure aan het einde van het seizoen en zal niet bij het team komen voor de WBC.

Naast deze bekende namen heeft Meulens ook nog twee spelers met Major League-ervaring op zak. De broers Joshua en Richie Palacios, geboren en getogen in Brooklyn, hebben de afgelopen seizoenen hun MLB-debuut gemaakt en komen in aanmerking om voor Team Kingdom of the Netherlands te spelen aangezien hun moeder uit Curaçao komt.

Wladimir Balentien, uitblinker in de World Baseball Classic 2017, die voor het laatst in de Mexican Winter League speelde, had zich al gecommitteerd aan deelname aan de World Baseball Classic. Net als Pedro Strop, die in een eerdere editie voor de Dominicaanse Republiek gooide, maar ook speelgerechtigd is voor Oranje.

Top vooruitzicht

Met Ceddanne Rafaela heeft Meulens een van de grootste talenten van het Koninkrijk en het profhonkbal aan de voorlopige selectie toegevoegd. Rafaela is een toptalent in de organisatie van Boston Red Sox en werd voor hen in 2022 uitgeroepen tot Minor League Player of the Year.

De Curaçaoënaar, die zowel korte stop als middenveld speelt, maakte een goede eerste indruk bij de ploeg tijdens de Kingdom Series, een mini trainingskamp vooraf aan de WBC op Curaçao afgelopen november.

Net als in voorgaande edities zullen ook de Honkbal Hoofdklasse, de hoogste competitie in Nederland, vertegenwoordigers op het roster zien. Voormalig Major League-werper Shairon Martis (Curaçao Neptunus) en Lars Huijer (HCAW) waren de afgelopen jaren twee van de beste startende werpers in de Hoofdklasse en staan ook op het voorlopige roster.

Of alle Major League-sterren op het definitieve roster voor deze World Baseball Classic zullen staan, is nog onduidelijk. De status van vrije agent voor sommige spelers kan hun beslissing om te spelen beïnvloeden. De definitieve selectie wordt pas volgende maand verwacht.

Coachend personeel

De coachingstaf van Manager Meulens zal plaats bieden aan een aantal zeer ervaren oud-Major Leaguers. Curaçao Kid Andruw Jones, die momenteel in de Hall of Fame stemt, zal de bench coach zijn en Hall of Famer Bert Blyleven zal de pitching coach zijn.

Mike Harkey, voormalig pitchingcoach van de Arizona Diamondbacks en huidig bullpencoach voor de New York Yankees, zal zijn debuut maken in de technische staf van Team Kingdom of the Netherlands als bullpencoach.