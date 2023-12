WILLEMSTAD – Een gecombineerde actie van het arrestatieteam en het overvalteam van de politie heeft vanochtend geleid tot een reeks invallen en arrestaties in Willemstad. In de wijk Parera werd een 36-jarige vrouw gearresteerd in verband met een poging tot moord.

Grote Politieactie in Willemstad: Vrouw Gearresteerd voor Poging tot Moord, Drugsvondsten bij Verschillende Invallen

WILLEMSTAD – Deze ochtend heeft een gecombineerde actie van het arrestatieteam en het overvalteam van de politie, samen met leden van UST en DGC, geleid tot een reeks invallen en arrestaties in Willemstad. In de wijk Parera werd een 36-jarige vrouw, D.B.J., gearresteerd in verband met een poging tot moord die plaatsvond op 4 december 2023 in Jan Luis.

Tijdens de politieactie in Parera, waarbij de vrouw werd gearresteerd, voerde het overvalteam een gerechtelijke doorzoeking uit in haar woning en nam belangrijke voorwerpen voor het onderzoek in beslag.

Ook in Ser’i Fortuna vond vanochtend een politie-inval plaats. Het arrestatieteam heeft daar een man aangehouden op verdenking van drugsgerelateerde activiteiten. De verdachte had een marihuanaplantage in zijn huis. Tijdens de huiszoeking werd marihuana en diverse benodigdheden in beslag genomen.

Een andere inval vond plaats rond 05.00 uur in de ochtend in een huis aan de Kaya Kalsit. Deze inval was onderdeel van een strafrechtelijk onderzoek naar bedreigingen en overtredingen van de opiumwet. Bij deze inval werd een hoeveelheid drugs, apparatuur voor het verwerken van drugs en telefoons in beslag genomen. Hierbij werd de 35-jarige J.U.G., geboren op Curaçao, gearresteerd.

Beide verdachten zijn voorgeleid aan een hulpofficier van justitie, die de voorlopige hechtenis van de verdachten heeft bevolen in afwachting van verder onderzoek.