Grote vangst bij gerechtelijke inval in Seru Grandi: Drugs en benodigdheden in beslag genomen 2024-03-15

WILLEMSTAD-Bij een gerichte actie tegen drugscriminaliteit waarbij een gespecialiseerd team van de Divisie Georganiseerde Criminaliteit, in samenwerking met het Arrestatieteam, donderdagochtend vroeg een succesvolle inval heeft uitgevoerd in een woning in de wijk Seru Grandi.

De actie leidde tot de inbeslagname van aanzienlijke hoeveelheden drugs en verwerkingsmaterialen. Onder de in beslag genomen goederen bevonden zich verschillende wietplanten en reeds voor verkoop voorbereide marihuana. Daarnaast trof men ook diverse benodigdheden aan die gebruikt worden bij de verwerking van drugs. Bij de actie werden twee mannen gearresteerd: E.C.E., een 34-jarige man geboren in Curaçao, en T.L.T., een 37-jarige man geboren in Vietnam.

Hun betrokkenheid bij de operatie wordt verder onderzocht. Opmerkelijk was de ontdekking van drie mensen met de Venezolaanse nationaliteit die geen verblijfspapieren konden tonen. Zij zijn eveneens gearresteerd en overgebracht voor verder onderzoek.