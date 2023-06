Grote vernieling in Punda bij diefstal van merkkleding

WILLEMSTAD – Een winkel in het stadscentrum, in de hoofdstraat van Punda, is slachtoffer geworden van georganiseerde diefstal gecombineerd met doelbewuste vernieling. De winkel heeft immense schade geleden.

Het gaat om de winkel “Up Town”, waar inbrekers de ramen hebben ingeslagen om binnen te kunnen komen en kleding te stelen.

Rond vier uur ’s nachts ontving de politie melding van de inbraak. Een witte en blauwe bestelwagen arriveerde op de locatie en meerdere personen stapten uit, gewapend met grote hamers, braken zij de vitrine.

Ze namen veel merkkleding mee. De politie en Securitas waren ter plaatse en riepen de TFO en overvalteams op om naar de locatie te komen. De dieven worstelden met een beveiliger in Punda en probeerden ook zijn telefoon te stelen.

In de hoofdstraat zijn beveiligingscamera’s, de politie heeft de beelden veiliggesteld om te analyseren.