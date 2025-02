Politie en Justitie Grote wapenvondst in gevangenis Sint-Maarten Dick Drayer 14-02-2025 - 1 minuten leestijd

PHILIPSBURG – Bij een grootschalige doorzoeking in de Point Blanche-gevangenis op Sint-Maarten zijn in totaal 73 wapens in beslag genomen. Daarnaast troffen de autoriteiten een aanzienlijke hoeveelheid marihuana aan, evenals geïmproviseerde steekwapens en twintig mobiele telefoons.

De politie van Sint-Maarten voerde de operatie afgelopen woensdag uit met ondersteuning van Nederlandse militairen van Defensie in het Caribisch gebied. De gezamenlijke actie was gericht op het opsporen van verboden goederen en het herstellen van de orde binnen de gevangenis.

Volgens de autoriteiten werd de doorzoeking noodzakelijk geacht vanwege voortdurende smokkel van wapens, drugs en andere illegale middelen binnen de inrichting. De aangetroffen wapens en telefoons laten zien dat de veiligheid in de gevangenis in geding was.

Defensie bevestigde dat hun militaire bijstand zich richtte op het waarborgen van de veiligheid tijdens de operatie. De politie en gevangenisautoriteiten zetten het onderzoek voort naar hoe de smokkelwaar de gevangenis is binnengekomen en welke maatregelen nodig zijn om herhaling te voorkomen.

