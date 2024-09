Nieuws uit Nederland Grote zorgen in Tweede Kamer om gevangenis Curaçao Redactie 28-09-2024 - 2 minuten leestijd

DEN HAAG – In de Tweede Kamer zijn afgelopen week grote zorgen geuit over de erbarmelijke omstandigheden in de gevangenis SDKK op Curaçao. Tijdens een recent werkbezoek van de Kamercommissie aan Curaçao en Bonaire werden de woordvoerders diep geraakt door wat ze aantroffen. Vooral de fracties van GroenLinks-PvdA, D66 en SP riepen minister van Justitie David van Weel op om direct in te grijpen, ondanks dat Curaçao zelf verantwoordelijk is voor de gevangenis.

Kamerlid Songül Mutluer van GroenLinks-PvdA sprak over een schokkende ervaring. “Het leek wel een slechte film,” zei ze over de hitte, de kleine cellen en de onveilige omstandigheden voor zowel gedetineerden als personeel. Hanneke van der Werf (D66) benadrukte dat deze situatie niet alleen slecht is voor de gevangenen, maar ook voor de medewerkers. Michiel van Nispen (SP) noemde het “een droevig niveau” en wees op de mensenrechtenschendingen die in het hele koninkrijk onacceptabel zijn.

De zorgen gaan verder dan alleen Curaçao. Kamerleden vrezen dat slecht behandelde gedetineerden een grotere kans hebben om terug te vallen in crimineel gedrag, met gevolgen voor zowel het eiland als Nederland.

Minister Van Weel erkende de zorgen van de Kamer en gaf aan dat het kabinet bereid is te helpen waar Curaçao om vraagt. Hij benadrukte de druk die hij voelt om de situatie te verbeteren. In januari zal hij voor het eerst als minister het eiland bezoeken en de zorgen van de Kamer bespreken, niet alleen over de gevangenis, maar ook over de goksector. Die brengt veel geld in het laatje voor Curaçao, maar voedt tegelijkertijd criminaliteit en corruptie.

Ook werd het nijpende personeelstekort bij de veiligheidsdiensten op Curaçao en Bonaire besproken. De Kamer pleit voor meer samenwerking met Nederland om de problemen op te lossen.

