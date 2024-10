Cultuur en muziek Grupo A Piacere geeft prachtig concert “Tipiko Meets Tango” Redactie 29-10-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Afgelopen zondag gaf Grupo A Piacere hun jaarlijks concert voor een groot publiek, dit jaar met de titel Tipiko Meets Tango. Op het podium stonden twee dansparen: één danste op onze lokale ritmes in de traditionele stijl, terwijl het andere paar deze ritmes uitvoerde in een Tango-stijl. De uitvoeringen waren zowel mooi als duidelijk en toonden aan dat het paar dat de Mazurka in de Tango-stijl danste, veel tijd had gestoken in hun voorbereiding.

Door | Anthony Haile

De totale voorstelling was prachtig, wat applaus opleverde voor zowel het paar dat in de klassieke stijl danste als voor degenen die de Tango-stijl uitvoerden. Dit bewees ongetwijfeld dat onze ritmes in verschillende stijlen kunnen worden gedanst.

De dirigent van A Piacere, Allan Chaclein, sprak zijn grote trots uit over zowel de uitvoering van zijn groep als de dansers die lokale ritmes en Tango lieten zien tijdens de presentatie. De Atrium-zaal was uitverkocht, wat velen teleurstelde die op het laatste moment nog op zoek waren naar kaarten. Grupo A Piacere streeft ernaar om elk jaar een groot concert te geven en de ingezamelde gelden worden gebruikt om verschillende donaties te doen aan organisaties in nood.

Dit jaar besloten ze bij te dragen aan de groep United Through Music, die geweldig werk verricht met mensen die lijden aan Alzheimer. Door middel van muziek maakt de groep verbinding met mensen, aangezien veel herinneringen uit het verleden door muziek worden opgewekt. Allan Chaclein overhandigde de vertegenwoordigers van de organisatie een certificaat van waardering en beloofde dat, zodra de netto-opbrengst van het concert bekend is, er een bedrag zou worden toegevoegd om een totaal van 2.000 gulden te bereiken, wat een aanzienlijke bijdrage zou leveren aan de organisatie.

Naast de muziek van A Piacere en de dansen waren er ook optredens van zangers met fantastische stemmen.

